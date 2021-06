Da corona lagde en dæmper på danskernes udlandsrejser, flokkedes mange i stedet i byggemarkederne.

Og det kan ses på regnskaberne hos en af Danmarks rigeste familier, der har skovlet millioner ind.

Omsætningen er eksploderet hos byggevarekæderne Jem & Fix og Harald Nyborg, der begge er ejet af 80-årige Kurt Daell og hans to sønner, Erling og Njal Daell. Familien er ifølge Berlingske landets 30. rigeste med en formue på 4,4 milliarder kroner.

Kurt Daell købte det nødlidende byggemarked Harald Nyborg i 1983, og siden har han lavet det om til en milliardforretning.

Kurt Dahl ses her med sin yngste søn, Njal. Foto: Henning Bagger

Og nu kan han fejre et rekordregnskab. Det seneste år er omsætningen for koncernen Harald Nyborg A/S, der ejer begge byggemarkeder samt en masse andre forretninger, braget i vejret fra 5,7 milliarder kroner i 2019 til 7,4 milliarder kroner i 2020.

Det har også ført til en voldsom stigning i overskuddet, der efter skat er endt på 544 millioner kroner i 2020 mod 294 millioner kroner i 2019. Både omsætningen og overskuddet er det bedste i selskabets historie.

Overskuddet glæder Harald Nyborgs administrerede direktør Arne Gerlyng-Hansen.

»Jeg ved ikke, om det er, fordi folk relativt hurtigt kom til at kede sig, da de kom hjem fra arbejde og har skullet renovere hus og have, og hvad ved jeg, og så har det smittet af på ikke mindst vores branche,« udtaler han til Børsen.

Det er især lavprisbyggekæden Jem & Fix, der har haft et fantastisk år. Omsætningen er steget med knap en milliard kroner det seneste år fra 2,9 til 3,77 milliarder kroner, mens overskuddet er mere end fordoblet fra 186 millioner kroner til 397 millioner kroner.

Derimod er Daell-familiens hjertebarn – Daells Bolighus – atter engang en pengesluger. Det kendte bolighus indkasserede et underskud på 6,6 millioner kroner, hvilket dog er noget bedre end de knap 20 millioner kroner i minus, som 2019 bød på.

Underskuddet overrasker dog ikke ledelsen, der i ledelsesberetningen skriver, at underskuddet var ‘forventet’.

Det er dog velkendt, at Kurt Daell i mange år har holdt hånden under Daells Bolighus, da det er det eneste, der er tilbage af det nu hedengangne varehus ‘Daells Varehus’.

Kurt Daell(th) kom til Danmark fra Østrig for at blive fedet op, men endte med at blive adopteret af en rig, dansk enke. Foto: Christian Liliendahl

Kurt Daells liv har været flettet sammen med familien Daells, der stiftede Daells Varehus, siden han som barn kom til Danmark på fedekur fra sit fødeland Østrig. Skæbnen ville, at han havnede hos den barnløse fru Ingeborg Daell, der var enke efter Christen Daell – en af grundlæggerne af Daells Varehus, og den rige enke endte med at adoptere den østrigske dreng. Du kan læse hele historien her.

Kurt Daell blev uddannet jurist og blev med tiden ansat i Daells Varehus. Men to grene af familien kom op at toppes om, hvordan varehuset skulle drives, og til sidst gik det så galt, at varehuset blev solgt og senere lukket i 1999.

Siden har Kurt Daell og hans sønner koncentreret sig om at drive deres succesfulde byggemarkeder samt en masse andre forretninger, herunder altså Daells Bolighus.

»Navnet er den primære årsag til, at jeg beholder Daells Bolighus, for det er det eneste, der er tilbage af Daells Varehus,« har Kurt Daell tidligere fortalt i et interview med B.T.