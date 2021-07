I 18 år stod grevens datter til at arve godset til en værdi af 218 millioner kroner. Men så fik greven en ny kone og en søn, og så forsvandt herligheden ud af datterens hænder. Og det skabte overskrifter.

I tredje afsnit af B.T.s serie om ballade på danske godser ser vi nærmere på Hvidkilde Gods ved Svendborg, hvor far og datter var uenige om, hvordan arven skulle deles.

»Min ældste datter af første ægteskab er jo ikke enig. Det kan jeg kun respektere. Det ville være løgn at sige, at hun syntes, det var en smart idé af far. Det synes hun ikke,« fortalte greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn til DR i 2017, da han netop var ved at overdrage familiegodset til sin dengang 21-årige søn, Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn.

Hans datter, den dengang 38-årige Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, var ikke så begejstret, da hun mente, der burde være ligestilling.

Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn vakte opsigt, da han meddelte, at hans søn skulle arve godset i stedet for hans datter, der var ældre. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn vakte opsigt, da han meddelte, at hans søn skulle arve godset i stedet for hans datter, der var ældre. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg mener også, at tronfølgeloven i Kongehuset blev ændret i 2009, således at der er indført ligestilling,« skrev den dengang 38-årige kvinde i en mail til DR.

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og hans kontroversielle beslutning vakte stor opsigt. I dag mener han dog, at det var en storm i et glas vand.

»Det blev misforstået dengang. For hun var ikke sur på mig, men hun mente bare, at det principielt burde være den ældste, der overtog, og ikke den, jeg valgte,« siger han til B.T. og tilføjer, at han i dag har et fint forhold til sin datter:

»Jeg ser hende meget ofte. Hun har fået to børn, og jeg kommer ofte ved mine børnebørn.«

Det er en stor opgave at overtage et gods. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det er en stor opgave at overtage et gods. Foto: Bax Lindhardt

For at forstå problemet må man tilbage til 1997, hvor Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn kunne ånde lettet op, da han fik en søn i sit andet ægteskab.

Ifølge et gammelt testamente – et såkaldt 'patent' – har ældste søn ret forud for en datter. Og derfor besluttede greven, at det var hans søn, der skulle arve godset, der har været i familiens eje i knap 300 år, og som officielt er vurderet til 281 millioner kroner.

For greven handlede det om, at greveskabet og godset kunne følges ad, da hans søns børn også vil få adelige titler, mens hans datters titel af komtesse bortfalder, når hun bliver gift.

Som B.T. tidligere har beskrevet, er stridigheder og uenigheder i forbindelse med godser og arv ikke noget særsyn. Den seneste ballade foregår på Tåsinge ved Svendborg, hvor Caroline Fleming og hendes søster, Louise Iuel Albinus, er blevet så uenige om driften af familieslottet Valdemars Slot, at det kan ende med at ryge på tvangsauktion.

Drama på danske godser Der er den seneste tid udbrudt ballade på Valdemars Slot, hvor de tidligere baronesser Caroline Fleming og Louise Iuel-Albinus er blevet så uenige, at slottet kan ende med en konkurs. I den forbindelse har B.T. kigget nærmere på de dramer, der har udfoldet sig på danske godser – ofte blandt danske adelsfamilier. Konkursadvokat Morten Bjerregaard fra Bjerregaard Advokatfirma fortæller, at det ikke er noget særsyn, at godsfamilier strides. »Man kan lidt sammenligne det med tvangsægteskaber. Risikoen for ballade er altid større ved tvang,« siger han og tilføjer: »Det ser man især, når arvinger overtager virksomheder, så er konfliktrisikoen meget større, end når folk frivilligt har valgt hinanden.«

Ifølge formanden for Dansk Adelsforening, Anna von Lowzow, er det ikke en nem sag at overtage et gods.

»Det er vanvittig dyrt at drive et gods, og det er et kæmpe ansvar. Man skal gøre sig umage, når man påtager sig det ansvar i familien. Og det er et samarbejde i familien og i generationer. Og det er også et samarbejde mellem søskende,« siger hun og tilføjer, at problemerne som regel opstår, hvis den forrige generation ikke har haft mulighed for at sikre, at godset har en god økonomi forud for en overtagelse.

Økonomien er der dog ikke problemer med på Hvidkilde Gods. Ifølge Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn er økonomien god og godset rentabelt, hvilket bekræftes af regnskabet for selskabet Kirkeby Skoven, som ejes af hans søn. Selskabet har til formål at drive skovbrug og gods og fik i 2020 et overskud på 2,6 millioner kroner og har en egenkapital på knap 20 millioner kroner.

Mens Carl Johan Ahlefeldt-Laurvig-Lehn allerede nu står som ejer af selskabet, er det dog først meningen, at den unge greve reelt skal flytte ind og overtage familiegodset i 2025. Først skal han færdiggøre sin uddannelse på Copenhagen Business School.

For Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn betyder det meget, at grevskabet følges med godset. Foto: Bax Lindhardt Vis mere For Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn betyder det meget, at grevskabet følges med godset. Foto: Bax Lindhardt

Og grevens datter? Nicole Ahlefeldt-Laurvig-Lehn er tandlæge og skal ifølge sin far overtage sin mors tandlægeklinik i Flensborg.

Og så blev hun også kompenseret, da hendes lillebror fik familiegodset. Ifølge greven har hun fået noget af hans private formue

»Der var nogle, der troede, at hun så ikke fik nogen penge. Men hun er jo ikke blevet gjort arveløs. Hun har jo fået en pæn sum,« siger greven, der dog medgiver, at beløbet dog ikke helt tilsvarer godsets værdi.

Til gengæld er han glad for, at datteren sagde sin mening om sagen tilbage i 2017.

»Hun er ligesom jeg ikke bange for at sige sin ærlige mening,« siger han med en slet skjult stolthed.