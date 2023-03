Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er det også længe siden, du sidst har hørt om NFTer? Eller har du aldrig hørt om det før?

Faktum er, at kendisser igen og igen bliver trukket ind i kryptokunstens verden. Senest har Casper Christensen med sit samarbejde med Sarah Louise Christiansen tilsluttet sig rækken af kendisser. Men for bare et år siden blev NFTen erklæret død. B.T. har snakket med Casper Christensen om, hvorfor det lige er nu, midt i kryptokunstens død, han laver sit første NFT-projekt.

Men først skal vi lige forstå helt, hvad en NFT egentlig er.

NFT står for non-fungible token, og er det, man taler om, når man taler om kryptokunst. Kort fortalt kommer NFTer oftest i form af et digitalt kunstværk i billedform. Men det, man køber, er ikke selve værket, men derimod beviset på ejerskabet over det. Man kan altså se en NFT, som et slags digitalt skøde bygget op på en teknologi, der ikke kan snydes med.

Den dyreste NFT nogensinde blev solgt for 69 millioner dollars, af kunstneren Beeple. Foto: HANDOUT Vis mere Den dyreste NFT nogensinde blev solgt for 69 millioner dollars, af kunstneren Beeple. Foto: HANDOUT

I starten af 2022 havde kryptokunsten sin storhedstid. Folk smed millioner efter de helt rigtige kunstværker. Og de kæmpede med næb og klør for at få fat i de rigtige. NFTer var nøglen til rigdom.

Det er nu en svunden tid, og som pengene er blevet færre i NFT-verdenen, som mediet Auctiondaily fortæller det, er opmærksomheden også blevet mindre.

Men for Casper Christensen er det hverken pengene eller opmærksomheden, det handler om. Selv blev han bekendt med NFTer for små to år siden. Cirka samtidigt med at danskerne spærrede øjnene op, da Tobias Rahim solgte et nøgenbillede af sig selv som en NFT.

Der gik altså noget tid, før Casper Christensen selv sådan rigtigt forstod det.

Et af billederne i Casper Christensens NFT-kollektion 'The Freudian Slip'. Foto: Sebastian Falch Stigsby Vis mere Et af billederne i Casper Christensens NFT-kollektion 'The Freudian Slip'. Foto: Sebastian Falch Stigsby

»Men pludseligt tænkte jeg på, hvor meget jeg kigger ind i min telefon i forhold til, hvor meget jeg kigger på væggen i entreen,« fortæller komikeren Casper Christensen.

»Jeg kom snublende ind i det. Jeg kan godt lide tanken om det der med, at man kan eje et stykke kunst, der er unikt.«

Selv har han et litografi af en af sine yndlingskomikere. Kun 199 andre har den samme, og det gør Casper Christensen glad.

»Hvis man nu er den eneste, der har lige præcist det billede, må det give en enorm glæde. Den følelse vil jeg gerne give videre, hvis nogen er interesserede« siger han.

Casper Christensen er blevet udråbt til kongen af komik, han var indehaver af en af Danmarks smarteste natklubber, og han har da også selv illustreret sin egen tv-succes i serien Mandrilaftalen. Med NFT-kollektionen kommer han lidt for sent til festen, men det gør ikke spor for Casper Christensen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lifestyle|Sarah Louise (@sarahlouisechristiansen)

»Jeg er ikke det hotteste i verden,« siger han og fortsætter:

»Jeg er mere optaget af projektet end af pengene. Tjener jeg dem? Fantastisk. Gør jeg ikke? Så var det et fantastisk projekt.«

Casper Christensen NFT-kolletion hedder 'The Freudian Slip' og er blevet til sammen med Sarah Louise Christiansens firma NFT Super Lab. Kollektionen består af 2.000 unikke fotografier af komikeren i forskellige hverdagssituationer.

Firmaet lokker med adgang til lanceringsfesten, hvis du er blandt de første hundrede, der fisker 2.000 kroner op af lommen i bytte for et af de digitale fotografier.