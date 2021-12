Hun er midtpunkt i et verdensberømt foto, hvor prins Andrew har sin arm om hende. Hun har namedroppet mænd i en lind strøm, og hun har været en massiv drivkraft i sexanklagerne mod Jeffrey Epstein.

Men alligevel er Virginia Giuffre ikke indkaldt som vidne i sagen mod Jeffrey Epsteins tidligere kæreste, Ghislaine Maxwell. Men hvorfor ikke?, lyder det undrende fra advokater.

Den lyshårede Virginia Giuffre (der dengang hed Roberts til efternavn) var kun 17 år, da hun ifølge eget udsagn blev påduttet af den afdøde mangemillionær Jeffrey Epstein at have sex med den britiske prins Andrew. Og angiveligt også flere andre.

Jeffrey Epstein er død, og prins Andrew benægter hendes anklager. Men selvom adskillige vidner har forklaret i den højtprofilerede retssag mod Ghislaine Maxwell, at de så den unge Virginia på Epsteins ejendom adskillige gange, og selv om flere billeder understøtter Giuffres tætte forbindelsen til Epstein og Maxwell, så er hendes anklager ikke medtaget i retssagen mod Ghislaine Maxwell.

Det efterhånden så velkendte billede fra 2001 af prins Andrew og Virginia Giuffre med Ghislaine Maxwell i baggrunden.

Den 59-årige Maxwell, der menes at have været kærester med Epstein, står tiltalt for at være sexforbryderens medsammensvorne blandt andet ved at have groomet unge piger til Epstein samt for at have deltaget i menneskehandel med sex for øje af mindreårige.

Giuffres fravær i retssagen undrer blandt andre hendes advokat, David Boies.

»Myndighederne fortæller os ikke, hvad de gør,« har han udtalt til Miami Herald, der har været en af de førende aviser i afdækningen af Epsteins misbrug.

Ifølge Boies er Giuffre ikke er blevet bedt om at vidne - selvom anklagemyndigheden i sidste uge - før tid - afsluttede afhøringen af vidner, der belaster Maxwell.

Anklagermyndigheden har fremlagt flere billeder, der beviser, at Ghislaine Maxwell og Epstein havde et meget tæt kærestelignende forhold.

»Som du ved, så har de (anklagerne, red) kun medtaget anklager fra kvinder, der var under den seksuelle lavalder dengang. Du må spørge dem, hvorfor de har valgt sådan,« forklarer Boies til mediet.

Giuffres forklaring kunne ellers sagtens tænkes at øge spændingen i den allerede betændte sag. Ud over prins Andrew, så har hun tidligere nævnt navne på flere prominente forretningsfolk og advokater, som hun angiveligt blev tvunget til at have sex med.

Den seksuelle lavalder i USA er forskellig fra stat til stat. Mens den nogle steder er 16 år, er den andre steder 17 år.

Da Virginia Roberts Giuffre var tæt på eller omkring den seksuelle lavalder, da de påståede overgreb skete, kan det være en mulig forklaring på, at man har fravalgt at tage hendes anklager med.

Virginia Giuffre har bidt sig fast i struben på prins Andrew, der ind til videre benægter alle anklager.

Det gør det nemlig meget svært at føre sager, hvor ofrene var tæt på den seksuelle lavalder, skriver Miami Herald.

Ghislaine Maxwells sag bygger derfor alene på anklager fra de fire vidner, der allerede har afgivet forklaring, skriver Miami Herald og New York Times:

En anden af de kvinder, der også har været meget i mediernes søgelys, er Sarah Kellen, der angiveligt også hjalp Epstein med at skaffe piger til seksuelle ydelser, er heller ikke indkaldt som vidne - selv om hun også er blevet nævnt af flere vidner i retssagen.

»Det er svært at vide, hvorfor anklagerne har bygget sagen snævert op omkring de her bestemte vidner. Det er en bevidst handling for at føre sagen i en bestemt retning, som nok kun anklagerne forstår,« forklarer Jill Steinberg, der er tidligere advokat for de amerikanske myndigheder, og som har erfaring med sager om misbrug af børn og menneskehandel, til Miami Herald.

Disse fire kvinder har vidnet mod Ghislaine Maxwell: 'Jane’ - anklager Epstein og Maxwell for at have groomet hende under en musiklejr i Michigan, da hun var 14 år

‘Carolyn’- anklager Maxwell og Epstein for at have misbrugt hende, da hun var 14 år

‘Kate’- anklager Epstein for at have groomet hende, efter at Maxwell havde introduceret hende for ham, da hun var 17 år

Annie Farmer - anklager Maxwell og Epstein for at have misbrugt hende seksuelt på Epsteins ranch i New Mexico, da hun var 16 år. Kilder: New York Times og Miami Herald

En anden ekspert påpeger, at når forsvaret torsdag begynder at fremføre egne vidner, så vil de gå benhårdt efter at gennemhulle anklagernes beviser. Og her har man måske vurderet, at Giuffres sag vil komplicere mere, end den vil gavne anklagemyndigheden.

Virginia Giuffres anklager mod prins Andrew, som hun også har sagsøgt i et civilt søgsmål, har fyldt rigtig meget i pressen:

»Måske er anklagerne bekymrede for, at der vil være for mange bolde i luften - med sagen mod prinsen. Og anklagerne vil ikke risikerer at forvirre juryen endnu mere,« forklarer den tidligere anklager for de amerikanske myndigheder, Francey Hakes.

Hun tilføjer, at det i forvejen er en kæmpe stor udfordring for anklagemyndigheden, at sagen mod Epstein er så gammel, og at den egentlig burde være behandlet og gennemgået til bunds, da Epstein første gang blev anholdt i 2005.

Virginia Giuffre med sin advokat, David Boies, i 2019.

Dengang indgik Epstein et forlig, hvor han slap med bare 13 måneders fængsel for at tilstå et enkelt forhold.

Sagsforløbet er efterfølgende blevet voldsomt kritiseret og anklaget for korruption. Og Epstein blev i juli 2019 anholdt på ny på baggrund af nye anklager. Han blev dog fundet død i august 2019 og nåede derfor aldrig at blive stillet for retten igen.

Familien og advokaterne til den britiske overklassefrue Ghislaine Maxwell mener, at hun nu bliver brugt som syndebuk for Epsteins forbrydelser.