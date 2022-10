Lyt til artiklen

Hun udgav sig for at være en rig russisk arving og infiltrerede New Yorks elite. Men fælden klappede, og hun kom i fængsel.

Nu er russisk-tyske Anna Sorokin blevet løsladt med fodlænke. Hun vil ikke fortælle, hvor hun får penge fra, men insisterer på, at hun har lært noget af sin tid i fængsel, fortæller hun i nyt interview.



Det er The New York Times, der troppede op på Anna Sorokins adresse for at sikre sig et interview, bare 20 minutter efter at den 31-årige kvinde nåede frem til den etværelses lejlighed i New York, som hendes advokat havde skaffet hende.

»Jeg har helt sikkert et andet perspektiv nu, end da jeg blev lukket ud første gang i februar. Det er umuligt at have været igennem, hvad jeg har været igennem uden at ændre sig. Jeg har lært så meget af at være i fængsel,« siger hun og tilføjer, at hun fortryder, hvordan tingene endte med at udvikle sig.

Anna Sorokin så ikke altid lige glad ud, da hun var for retten i 2019. Foto: POOL Vis mere Anna Sorokin så ikke altid lige glad ud, da hun var for retten i 2019. Foto: POOL

»Som jeg ser min erfaring, er det en lærdom. Den, jeg er i dag, er jeg grundet de beslutninger, jeg tog i fortiden,« lyder det selvsikkert fra kvinden, der i 2019 blev dømt for svindel.

Inden da havde Anna Delvey, som hun kaldte sig, infiltreret de rige på Manhatten under påskud af, at hun var en rig russisk arving med en vild opsparing, som hun kun kunne få udbetalt til særlige formål.

Gennem flere år lykkedes det hende at leve en luksuriøs tilværelse med hjælp fra rige venner, som hun lovede at betale tilbage senere. Til formålet optog hun forskellige lån, og da hendes falske succes var på sit højeste, var hun kun et mulehår fra at stifte en eksklusiv klub opkaldt efter sig selv, som hun forsøgte at få flere af New Yorks rige til at investere i.

Men så knækkede kæden. Anna Delvey kunne ikke betale alle, hendes kort blev spærret, og pludselig gennemskuede vennerne hende.

Anna Sorokin har også tegnet en del kunst i fængslet. Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx Vis mere Anna Sorokin har også tegnet en del kunst i fængslet. Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx

I 2019 blev hun dømt for flere tilfælde af økonomisk kriminalitet, herunder for mindst en gang at stjæle en flytur på et privatfly.

I 2021 fik hun afsluttet sin afsoning, men nåede kun at være løsladt i seks uger, før udlændingestyrelsen smed hende bag tremmer igen for at været blevet i USA, længere end hendes visa tilladte.

I det nye interview fortæller Anna Sorokin, at hun er meget glad for at være blevet løsladt, og særligt fordi hun har fået lov at bo i New York.

Hun har dog ikke lyst til at fortælle, hvordan hun fik fat i den attraktive lejlighed – ud over at hendes advokat har hjulpet, eller hvordan hun betaler for den. Hun insisterer dog på, at hun selv betaler for den.

Nu vil Anna Sorokin lave en podcast. Foto: POOL Vis mere Nu vil Anna Sorokin lave en podcast. Foto: POOL

Det har været fremme, at Netflix betalte hende over 200.000 dollar for rettighederne til Netflix dokumentaren, men de fleste af de penge skulle angiveligt være blevet brugt til at tilbagebetale ofrene for svindel.

Hun overvejer dog at lave en podcast for at tjene yderligere penge, afslører hun.

Desuden har hun en instagramkonto med en million følgere, som hendes hjælpere har opdateret for hende, mens hun har været i fængsel.

Og noget tyder på, at Anna Sorokin måske – hvor utroligt det end lyder – fortsat har venner tilbage i New York.

Anna Sorokin i retten . Foto: Mary Altaffer Vis mere Anna Sorokin i retten . Foto: Mary Altaffer

I hvert fald fortæller hun, at hendes kunsthandler kom og hjalp hende på plads lejligheden.

I interviewet fortæller hun også, at hun valgte at blive i USA – frem for at blive sendt tilbage til Tyskland – da hun føler, at der er ting i New York, som hun skal reparere. Derfor passer det hende fint, at der kan gå længe, inden hendes immigrationssag kommer for retten.

»Jeg er meget, meget glad for det. Det er præcis, hvad jeg ønskede. Jeg håber bare på mere frihed på et tidspunkt,« siger hun og tilføjer, at hun også håber, at udlændingestyrelsen på et tidspunkt vil tro på, at New York vil være sikker, selv hvis hun får lov at forlade lejligheden.