I mange år var hun ‘blot’ konen til en af verdens rigeste mænd. Men så blev hun skilt.

Og med 250 milliarder kroner i hånden trådte MacKenzie Scott i karakter. Hun begyndte at dele gavmildt ud af sine penge og er netop blevet kåret til verdens mest magtfulde kvinde.

Det er det amerikanske finansmagasin Forbes, der står bag udnævnelsen, og det er kun tredje gang inden for de seneste 18 år, at Tysklands netop afgåede kansler Angela Merkel ikke topper listen.

Den nu 51-årige MacKenzie Scott har aldrig været en såkaldt trofæ hustru. Hun har skrevet noveller og primært levet i skyggen af sin mand, amazon- stifteren, Jeff Bezos, i de 25 år parret var gift og boede i Seattle på USAs vestkyst.

MacKenzie Bezos og Jeff Bezos i 2018 inden de blev skilt. Foto: Danny Moloshok Vis mere MacKenzie Bezos og Jeff Bezos i 2018 inden de blev skilt. Foto: Danny Moloshok

Sammen startede parret amazon.com fra deres garage. Mens han styrede forretningen, holdt hun styr på regnskaberne. Og med tiden blev Amazon.com til en verdensomspændende succes.

Jeff Bezos virkede stolt af sin kone, som han roste offentligt.

»Jeg synes, at min kone er ressourcestærk, klog, og lækker,« sagde Bezos til Vogue i 2013 ifølge Evening Standard.

Men så havde Jeff Bezos en affære, og ægteskabet krakelerede, og mens Jeff Bezos tilsyneladende fik travlt med at finde ud af, hvem der havde sendt intime billeder af ham i omløb, brugte Mackenzie Scott sin tid på noget helt andet.

Jeff Bezos og MacKenzie Scott i 2013. Foto: KEVORK DJANSEZIAN Vis mere Jeff Bezos og MacKenzie Scott i 2013. Foto: KEVORK DJANSEZIAN

Scott, der oprindeligt kom fra San Francisco og var uddannet på det anerkendte universitet Princeton, besluttede at blive fuldtids filantrop.

Ved skilsmissen fik hun 38 milliarder dollar (250 millioner kroner), hvilket bragte hendes samlede formue op på 59 milliarder dollar (svarende til 388 milliarder kroner). Til sammenligning har Danmarks rigeste familie, familien Kirk Kristiansen der ejer LEGO, en formue på 320 milliarder kroner.

Mens Jeff Bezos blev kritiseret for ikke at dele nok ud af sin formue, besluttede MacKenzie Scott at tilslutte sig Bill Gates og Warren Buffets aftale 'Giving Pledge' om at give mindst halvdelen af sin formue væk, inden hun dør.

Og hun er gået rundhåndet til værks.

Verdens fem mest magtfulde kvinder ifølge Forbes 1. MacKenzie Scott - ekskone til Amazon-stifter Jeff Bezos og betydningsfuld filantrop. 2. Kamala Harris - den første sorte kvinder, der blev USAs vicepræsident 3. Christine Legarde - leder af den europæiske central bank 4. Mary Barra - direktør for bilfabrikanten GM motors siden 2014 5. Melinda Gates - Bill Gates ekskone og magtfuld filantrop Kilde: Forbes

»Der er ingen tvivl i mit hoved om, at alles personlige formue er et produkt af en kollektiv indsats, og af sociale strukturer, der præsenterer muligheder for nogle og forhindringer for mange andre,« har hun udtalt ifølge Evening Standard.

I 2020 gav hun 5,8 milliarder dollar væk, mens det i 2021 blev til 2,74 milliarder dollar til 286 forskellige grupper.

Ifølge Forbes er Scotts stil, at hun giver uden nogen krav, så modtagerne får fuld kontrol over, hvordan de bedst bruger pengene.

Ifølge Forbes er det netop den måde at give penge væk på, der er både 'meningsfuld og revolutionerende', og nu placerer hende over konkurrenterne på listen over verdens mest magtfulde kvinder.