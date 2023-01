Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har aldrig været en hemmelighed, at den Oscar-nominerede skuespiller, Benedict Cumberbatchs, forfædre ejede en sukkerplantage og slaver på den Caribiske Ø, Barbados gennem 17-1800-tallet.

Men kort før nytår rapporterede den britiske avis The Telegraph, at den 46-årige skuespiller ville blive stillet over for et erstatningskrav fra det caribiske samfund for familiens involvering.

»Alle efterkommere af hvide plantageejere, som nød godt af slavehandlen, bør anmodes om at betale erstatning – inklusive Cumberbatch-familien,« sagde David Denny, generalsekretær for den caribiske bevægelse for fred og integration, til The Telegraph.

‘Sherlock’-skuespilleren blev gennem flere år advaret af sin mor, skuespilleren Wanda Ventham, mod at bruge det familienavnet, Cumberbatch, grundet navnets mørke fortid.

Benedict Cumberbatchs mor, skuespilleren Wanda Ventham, havde gennem flere år forsøgt at få sin søn til ikke at bruge familienavnet. Foto: ANDY RAIN Vis mere Benedict Cumberbatchs mor, skuespilleren Wanda Ventham, havde gennem flere år forsøgt at få sin søn til ikke at bruge familienavnet. Foto: ANDY RAIN

Hans forfader Abraham Cumberbatch købte i 1728 to større ejendomme som blev til sukkerplantagen Cleland i den nordlige del af den caribiske ø.

På sukkerplantagen ejede Cumberbatch-familien op mod 250 slaver, der levede under voldsom brutalitet indtil afskaffelsen af slaveriet i 1834.

Ifølge Daily Mail og The Telegraph fik familien Cumberbatch i forbindelse med afskaffelsen af slaveriet i 1833 udbetalt flere tusinde pund i kompensation.

For Hollywood-stjernen har det aldrig været en hemmelighed, at familiehistorien havde et grusomt og mørkt kapitel, og han har tidligere udtalt, at han er forfærdet over sin families forhistorie.

»Der er mange Cumberbatches i vores tidligere caribiske kolonier. Da deres forfædre mistede deres afrikanske navn, blev de opkaldt efter deres ejere. Erstatningssager kører i øjeblikket ved de amerikanske domstole. Jeg har venner involveret i at undersøge dette år på menneskets historie og har talt med dem om det,« lød det fra Cumberbatch i et interview med The Scotsman fra 2007 ifølge Buzzfeed, og fortsatte:

»Det interessante er, hvor meget man er villig til at gøre bod for.«

Til trods for sin forfærdelse, har mange på Twitter påpeget ironien i den rolle Benedict Cumberbatch spillede i filmen ‘12 years a slave’ i 2013.

Filmen er baseret på selvbiografien fra Solomon Northurp, der i 1841 blev fanget og solgt som slave i 12 år. Her spillede Benedict Cumberbatch rollen som en plantageejer, der ifølge The Telegraph lægger sig meget tæt op ad hans forfædres historie i Barbados.

Benedict Cumberbatch being cashed as a slave master in 12 years a slave is so ironic considering his family’s history — Nicolas is in renaissance (@niggaolas) January 1, 2023

Barbados overgik i november 2021 til at blive en selvstændig republik efter at have hørt under The Commonwealth og monarkiet i Storbritannien.

Og netop det har fået Barbados til at skrue bissen på over for tidligere plantageejere.

I The Telegraph blev næstformand for øens nationale kommission for erstatninger og ambassadør for Barbados i det caribiske samfund David Commissiong direkte adspurgt, om man ville gå efter familien Cumberbatch.

Her lød svaret, at man stadig var i de tidlige stadier.

Benedict Cumberbatch spiller en plantageejer i den Oscar-belønnede film '12 Years a Slave'. På Twitter har flere set hans forfærdelse over familiehistorien, som en ironi til den rolle han spillede i filmen. Foto: Jaap Buitendijk/Ritzau Scanpix Vis mere Benedict Cumberbatch spiller en plantageejer i den Oscar-belønnede film '12 Years a Slave'. På Twitter har flere set hans forfærdelse over familiehistorien, som en ironi til den rolle han spillede i filmen. Foto: Jaap Buitendijk/Ritzau Scanpix

Men mandag lød tonerne noget anderledes fra David Commissiong. I en officielt skrivelse bragt af Barbados Today, forklarer han, at man på nuværende tidspunkt ikke søger nogen former for erstatning hos familien Cumberbatch.

»Til dags dato har hverken det caribiske samfunds kommission for erstatningen eller Barbados officielt indgivet et erstatningskrav mod nogen europæiske familier, sagde han.

I Barbado Today tilføjer David Commisiong, at taskforcen har lettere ved at fokusere på juridiske enheder som regeringer eller virksomheder end familier.

Om Barbados i fremtiden rejser et erstatningskrav mod den Oscar-nominerede skuespiller, må tiden vise – men for nu ser det ud til, at skuespillerens forfædre i Barbados blot forbliver et mørkt kapitel i familiehistorien.