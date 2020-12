Den 56-årige amerikanske skuespiller Lori Loghlin er blevet løsladt igen efter at have siddet to måneder i fængsel.

Skuespilleren, der nok mest er kendt for at spille Rebecca Donaldson-Katsopolis i tv-serien 'Full House', sad inde for bestikkelse, da hun havde forsøgt at betale en halv million dollars (Cirka 3 mio kroner) for at få sine to døtre ind på et college.

Lori Loghlins mand, modedesigneren Mosssimo Giannulli sidder stadig inde, da han fik en dom på fem måneders fængsel. Han forventes ude igen til april, skriver AP News.

Hollywoodparret indrømmede tilbage i maj, at de havde forsøgt at bestikke en medarbejder, der beskæftiger sig med optagelser på universiteter, til at få deres døtre på University og Southern Californias rohold - selvom ingen af de to piger ror.

Lori Loughlin Foto: NINA PROMMER Vis mere Lori Loughlin Foto: NINA PROMMER

Udover fængselsstraf blev Lori Loghlin tildelt en bøde på cirka en million kroner, mens hendes mand næsten skulle betale det dobbelte.

Lori Loghlins yngste datter, Olivia Jade, udtalte sig tidligere på måneden om sine forældres forbrydelse i web-tv-talkshowet 'Red Table Talk':

»Vi har dummet os. Jeg vil bare gerne have en ny chance for at sige 'Vi dummede os, det erkender jeg.«

Der er i alt 60 forældre, trænere mm. involveret i bestikkelsessagen, hvor af folk er blevet dømt fra alt mellem et par ugers fængsel til ni måneder.