'Hej venner. Jeg vil gerne dele med jer, at jeg er trans'.

Sådan indleder Hollywood-stjernen, der tidligere var kendt som Ellen Page, et Twitter- og Instagram-opslag, hvor han altså fortæller, at han nu er en mand og hedder Elliot.

'Jeg føler mig heldig over at kunne skrive dette. Over at være her. At jeg er nået til dette sted i mit liv,' fortsætter han og sender en stor tak til alle dem, som har støttet ham i processen fra kvinde til mand.

Den 33-årige skuespiller, der i 2007 fik et stort gennembrud med filmen 'Juno' og derudover har spillet med i film som 'X-Men' og 'Inception', sender samtidig en stor tak til hele transmiljøet, som han tilbyder at støtte i fremtiden.

Emma Portner og Ellen Page. Foto: Robyn Beck Vis mere Emma Portner og Ellen Page. Foto: Robyn Beck

For tiden er han aktuel med Netflix-serien 'The Umbrella Academy', og selvom man endnu ikke ved, om hans rolle bliver påvirket af skiftet, så er der kun fuld støtte fra Netflix, der skriver på Twitter:

'Så stolt af vores superhelt. Vi elsker dig Elliot. Vi kan ikke vente med at se dig vende tilbage i sæson tre.'

Elliot Page selv skriver i sit Twitter-opslag, at han er glad, men også skrøbelig.

'Sandheden er, at selvom jeg føler mig ekstremt glad lige nu, og jeg ved, at jeg bærer på et stort privilegie, så er jeg også bange'.

Han frygter, at blive mødt af had og onde jokes - og derudover også vold. Han gør i opslaget opmærksom på, hvordan transkønnede bliver diskrimineret i samfundet og af politikere.

'Jeg elsker, at jeg er trans. Jeg elsker, at jeg er queer. Jo mere jeg holder mig selv tæt og totalt omfavner, hvem jeg er, jo mere drømmer jeg, jo mere vokser mit hjerte, og jo mere trives jeg. Til alle transpersoner, der må leve med chikane, selvhad, misbrug og frygten for vold hver dag: jeg ser jer, jeg elsker jer, og jeg vil gøre alt for at gøre verden bedre,' slutter han opslaget.

Elliot Page er gift med danseren Emma Portner.