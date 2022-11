Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tennisstjernen Holger Runes sejr i Paris har i den grad givet genlyd på sociale medier.

Her står de danske kendisser i kø for at lykønske den 19-årige stjerne, der nu kan kalde sig vinder af Paris Masters.

En af dem, der virkelig viste engagement over Holger Runes sejr, var Mikael Bertelsen, der så kampen i en bil med Casper Christensen.

Og der var både tårer og jubelbrøl, da danskeren tog sejren over Novak Djokovic i finalen.

Det viser videoen på Instagram, som Casper Christensen har delt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Casper Christensen (@therealcasperchristensen)

Her er der i hvert fald ingen tvivl om, at Mikael Bertelsen er stor, stor fan af den unge tennisstjerne.

På samme måde har Cecilie Haugaard, der er gift med sangeren Christopher, delt en video af sin mand, der ikke gør noget forsøg på at tøjle sin begejstring over, at Holger Rune har vundet i Paris.

»Neej, hvor er det vildt. Nej, hvor er det sygt,« lyder det fra popstjernen i videoen, hvor Cecilie Haugaard også har skrevet til, at det er en meget fortjent sejr.

Også skuespiller Mads Mikkelsen er imponeret over Holger Rune.

'Jeg var ikke sikker på, at jeg nogensinde ville se tennis igen, efter Federer gik på pension. Jeg har skiftet mening. Fantastisk Holger, tillykke,' skriver han til et billede af stjernen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mads Mikkelsen Official (@theofficialmads)

Sofie Linde har også på sin Instagram delt en video, hvor hun hopper rundt til 'We Are the Champions' og har skrevet 'hvor er det sindssygt,' til sin video, hvor hun også har tagget Holger Rune.

Skuespiller Pilou Asbæk har også delt et billede af kampen, hvor han bare skriver 'champ' til danskerens præstation.

Anders Hemmingsen har også delt et opslag med Holger Rune, og her har de kendte også kommenteret.

'Rejs nu den statue. Jeg foreslår en Rune-sten,' skriver 'Bagedyst'-darling Tobias Hamann.

'Shit, hvor er han god,' lyder det fra Christian Arnstedt.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk)

Efter kampen er Holger Rune nu nummer 10 på verdensranglisten.

Han er den eneste, der er gået fra at være uden for top-100 i slutningen af foregående år for så at gøre sin første entre i top-10.