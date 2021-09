NU Festival.

Det er navnet på en helt ny festival, som denne weekend bliver afviklet på det smukke Lundsgård Gods, der ligger idyllisk ved sydstranden i Kerteminde.

Det er de to venner, fodboldikonet Lars Høgh og musiker Michael Falch, der sammen med den garvede odenseanske koncertarrangør Hans Thomsen står bag.

Og det er ikke et hvilket som helst koncept, de har stablet på benene med NU Festival, der solgte de udbudte 1.400 billetter på rekordtid, da de blev frigivet.

Hele overskuddet går ubeskåret til kræftforskning og har således rod i Lars Høghs kræftsygdom, som den 62-årige fynbo desværre har tilbagefald med i denne tid.

Men med sædvanlig ukuelig optimisme fokuserer han og Michael Falch på de gode oplevelser. At budskabet er, at man så vidt muligt skal leve i nuet. Deraf festivalens navn.

Fra venstre Hans Thomsen, Michael Falch og Lars Høgh, som står bag denne weekends NU Festival i Kerteminde.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Fra venstre Hans Thomsen, Michael Falch og Lars Høgh, som står bag denne weekends NU Festival i Kerteminde.Foto: Jens Anton Havskov

»Det udsprang af, at jeg jo er blevet syg og dermed selvfølgelig oplever livet noget mere intenst. Og finder ud af, at du også skal søge de gode ting, der ligger foran dig. For hvis du kun er i sygdommen, bliver det et helvede. Så derfor sagde vi: Nu er det ‘ ‘NU’. Hvis vi kan få folk her til at have nogle momenter, hvor de er i nuet - for det er dét, musikken kan, så… Målet for festivalen er at prøve at være i nuet i de her par dage,« siger Lars Høgh.

B.T. har mødt ham og Michael Falch til en snak fredag eftermiddag umiddelbart inden, Mathilde Falch - ‘Falchen’s datter - som den første slår tonen an fra scenen på Lundsgård Gods.

På spørgsmålet om, hvorvidt der er snitflader - fællesnævnere - mellem begges passioner; fodbold og musik, kommer det prompte fra Lars Høgh:

»Der er ikke andet end gode snitflader.«

Michael Falch:

»Der er så mange. Der er så mange. Og det sjove er, at Lars Høgh jo lige så godt kunne være blevet rockmusiker, for han er en habil bassist. Det er ikke alle, der ved det,« siger Falch.

»Pludselig kom dét der bare frem. Jamen, tårerne måtte sgu’ trille lidt ned ad kinderne. Det samme med OBs fans. De har været der fra Day One for mig. Så tak for det, derude. Det giver sindssyg god motivation,« siger Lars Høgh om det øjeblik under fodboldlandskampen i Parken i onsdags, da tilskuerne hyldede ham med et stort banner som støtte i en svær tid. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere »Pludselig kom dét der bare frem. Jamen, tårerne måtte sgu’ trille lidt ned ad kinderne. Det samme med OBs fans. De har været der fra Day One for mig. Så tak for det, derude. Det giver sindssyg god motivation,« siger Lars Høgh om det øjeblik under fodboldlandskampen i Parken i onsdags, da tilskuerne hyldede ham med et stort banner som støtte i en svær tid. Foto: Jens Anton Havskov

Lars Høgh kigger på ham og siger:

»Michael og jeg har begge både stået med en børste (og sunget, red.), og vi har drømt, at vi var Pelé. Jeg er overbevist om, at du også har stået og sunget i den børste, som jeg har. Og du har også været Pelé ude i baghaven.«

Hvilket Michael Falch bekræfter.

Lars Høgh fortsætter:

»Det er jo det, drømmene er til for. Det er jo det, vi gør som børn. Det bliver bare forenet. Og så er der det smukke ved musik og fodbold, at begge er en kæmpe lidenskab world wide. Den eneste world wide-sport der er, dét er fodbold. Der er kun én ting, der slår fodbold i forhold til at forene folk, og det er musik. Og vi kombinerer det,« siger den fynske fodboldhelt.

Så sent som i onsdags, da det danske fodboldlandshold viste topklasse med drømmefodbold og 5-0 over Israel i et fyldt Parken, blev Lars Høgh endnu en gang mindet om, at han er i rigtig manges hjerter, og at der bliver sendt megen god karma i hans retning med tanke på hans kræftsygdom.

Et stort banner blandt tilskuerne hyldede ham med ubetinget kærlighed. Det samme oplevede ‘Høghen’ også forrige uge, da trofaste OB-fans under en pokalkamp mod Roskilde stod på stadion og sang for ham gennem flere minutter.

»Jeg har takket fansene via DBUs hjemmeside. Det er helt fantastisk, at man sidder hjemme, og så …. Jeg sad faktisk mutters alene inde i min seng. Tine (Lars Høghs kone, red.) lavede noget andet. Jeg sad der alene, og så lige pludselig kom dét der bare frem.«

»Jamen, tårerne måtte sgu’ trille lidt ned ad kinderne. Det samme med OBs fans. De har været der fra Day One for mig. Så tak for det, derude. Det giver sindssyg god motivation,« siger Lars Høgh.

Han er ganske åben om, at prognosen for hans sygdom ikke er god, og at han ikke har det specielt godt i øjeblikket.

»Jeg har jo set frem til det her. Det er dét, det handler om. Det handler om at se frem til nogle gode oplevelser og lave nogle gode ting. Det her er en weekend, der har blinket foran os i halvandet år. Og det forløses nu,« siger Lars Høgh, som sammen med Michael Falch samt den garvede koncertarrangør Hans Thomsen står bag NU Festival, der afvikles denne weekend.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere »Jeg har jo set frem til det her. Det er dét, det handler om. Det handler om at se frem til nogle gode oplevelser og lave nogle gode ting. Det her er en weekend, der har blinket foran os i halvandet år. Og det forløses nu,« siger Lars Høgh, som sammen med Michael Falch samt den garvede koncertarrangør Hans Thomsen står bag NU Festival, der afvikles denne weekend.Foto: Jens Anton Havskov

Men han nyder og har en stor tilfredsstillelse i, at det er lykkes at få stablet NU Festival på benene med makkerne Falch og arrangør Hans Thomsen.

»Jeg har jo set frem til det her. Det er dét, det handler om. Det handler om at se frem til nogle gode oplevelser og lave nogle gode ting. Det her er en weekend, der har blinket foran os i halvandet år. Og det forløses nu.«