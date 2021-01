En skønhedsdronning og hendes mand, en millionær, der blev kidnappet, og anklager om mordforsøg og tyveri.

Det historiske, hvide Bjørnemose Gods ved Svendborg, der mandag blev voldsomt raseret af en brand, har været omdrejningspunkt i en af Danmarks mest spektakulære skilsmissesager.

Den tidligere skønhedsdronning Heidi Sommer og hendes eksmand, opfinderen og landmanden, Jens Dinesen, ejede sammen flere godser i 90'erne. Først købte de Asbølholm Slot ved Kolding, så Rosenskjold Slot på Vestfyn og til sidst Bjørnemose Gods på Sydfyn, som altså endte med at blive stridens kerne.

For selv om parret angiveligt var 'lykkeligt' i de første år af deres ægteskab, så gik det helt galt, da de efter syv år skulle skilles i 1998.

Bjørnemose Gods ved Svendborg er mandag blevet udsat for en voldsom brand. Foto: Tim K. Jensen Vis mere Bjørnemose Gods ved Svendborg er mandag blevet udsat for en voldsom brand. Foto: Tim K. Jensen

Ifølge Heidi Sommer fordrev Jens Dinesen, der havde tjent en del penge på at opfinde et apparat til måling af vandindhold i korn, hendes forældre fra Bjørnemose Gods. Det har hun tidligere fortalt til B.T.

»Han stjal godset i sin tid, hvor mine forældre levede privat. Han lukkede for vand og varme, og eftersom de var syge og ældre, så kunne de ikke bo uden vand og varme. Efter han så helt bogstaveligt havde drevet dem fra gården, så laver han det om til udlejning,« forklarede hun i 2016.

Men striden mellem parterne begrænser sig ikke kun til godset.

Parret kunne nemlig ikke blive enige om, hvordan de skulle dele formuen, der var anslået til svimlende 300-400 millioner kroner.

Heidi Sommer ejede godset igennem to årtier. Foto: Niels Lund Vis mere Heidi Sommer ejede godset igennem to årtier. Foto: Niels Lund

Og ved bodelingen kort efter skilsmissen gik det så galt, at Jens Dinesen endte med at blive kidnappet af Heidi Sommers advokat, Jens Sejerøe-Olsen.

»Under spisebordet er gemt tre personer, som springer op. Jens Sejerøe-Olsen siger: 'Nu er det slut, Jens'. Jeg råber på nåde over for fru Sejerøe-Olsen, men hun går bare væk. Bortførerne har handsker på, men ikke masker. De bagbinder mig og binder mig på fødderne, hvorefter jeg bliver smidt ud i min egen varebil, en stor amerikansk varebil,« har rigmanden tidligere fortalt til finans.dk.

Derefter kørte Jens Sejerøe-Olsen rundt med den bagbundne millionær, indtil det lykkedes Jens Dinesen at slippe fri.

Advokaten fik efterfølgende et års fængsel for bortførelse og vold. Men kampen mellem Heidi Sommer og Jens Dinesen fortsatte de følgende år.

Det er en voldsom brand, der raserer Bjørnemose Gods mandag. Foto: Tim K. Jensen Vis mere Det er en voldsom brand, der raserer Bjørnemose Gods mandag. Foto: Tim K. Jensen

Tilbage i 2001 blev Jens Dinesen dømt til at betale Heidi Sommer 100.000 kroner og 40 dages betinget fængsel for at have beskyldt hende for mordforsøg.

Samme år fik Heidi Sommer en ubetinget dom på 60 dages fængsel, da hun blev dømt for at lyve i retten, hvor hun havde fortalt, at Jens Dinesen under et bevæget bodelingsdrama på Rosenskjold, hvor også Jens Sejerøe-Olsen var til stede, havde truet hende med et jagtgevær. Senere blev hun frifundet i sagen.

Efter 18 års tovtrækkerier og mange retssager blev der dog sat et punktum i skilsmissestriden i 2016, da Højesteret afgjorde, at Jens Dinesen skulle tilbagebetale Heidi Sommer 6,7 millioner kroner samt procesrente tilbage fra 3. juli 2006 som erstatning for, at Dinesen uberettiget efter skilsmissen snuppede Bjørnemose Gods, der egentlig var tilfaldet Heidi Sommer.

Dommen fik Heidi Sommer til at ånde lettet op.

»Jeg kan ikke forestille mig, at han kan sagsøge mig for mere,« sagde hun til B.T.

I 2017 kom der yderligere et punktum for det tidligere ægteskab, da Heidi Sommer fik solgt Bjørnemose Gods. Godset var oprindeligt blevet udbudt til 55 millioner kroner, men blev sat ned til 35 millioner kroner, og køberen, Vagn Rasmussen, fik yderligere afslag på lidt over en million, afslører Tinglysningen.

Bjørnemose Gods' historie går tilbage til 1500-tallet og har gennem tiden været ejet af flere adelsslægter som Ahlefeldt-Laurvig og Skeel.

Den nu meget brandbeskadigede hovedbygning blev opført efter, at Erik Carl Bille Brahe overtog godset i 1854.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Heidi Sommer, men det er indtil videre ikke lykkedes.