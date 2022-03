Drømmer du om at få fingrene i et historisk slot, hvor to konger er blevet født, så får du måske snart muligheden.

Slots- og Kulturstyrelsen har nemlig planer om at sætte et særligt slot i Charlottenlund til salg inden for få måneder.

Det er det barokke Charlottenlund Slot og Slotshave, der formentlig snart kan ende med nye ejere, oplyser Charlottenlund Slot Aps i en pressemeddelelse.

Slottet, der ligger mellem Charlottenlund Station og Charlottenlund Fort, lidt nord for København, blev i mange år brugt af Danmarks fiskeriundersøgelser. I 2017 blev det gennemrenoveret og åbnet for offentligheden.

Mads Hedegaard ærgrer sig over, hvis slottet bliver solgt. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Mads Hedegaard ærgrer sig over, hvis slottet bliver solgt. Foto: Asger Ladefoged

Derefter blev det brugt til kulturarrangementer, og Riddersalen og Havesalen blev udlejet til alt fra private bryllupper til virksomhedskonferencer.

Desuden fungerer slottet også som kontorhotel for blandt andre virksomheden Edora.

Men noget er gået galt mellem Gentofte Kommune, hvor slottet ligger, og slottets ejer Slots- og Kulturstyrelsen, da de længe har været uenige om udnyttelsen af slottets have og bygninger.

Og derfor skal slottet altså nu sælges, skriver Charlottenlund Slot Aps.

Slots- og Kulturstyrelsen vil sælge det gamle kongeslot i Charlottenlund. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Slots- og Kulturstyrelsen vil sælge det gamle kongeslot i Charlottenlund. Foto: Asger Ladefoged

Men den beslutning ærgrer Mads Hedegaard, der er direktør i Charlottenlund ApS:

»Det er i dag en ret god forretning for Staten at leje kontorerne på slottet ud til os, samtidig med, at det fra starten har været vores prioritering at åbne slottet for lokalområdet og borgerne på grund af dets historiske værdi. Og fra et samfundsmæssigt perspektiv, synes jeg virkelig, at det er synd, at man ikke ønsker at bevare serveretten over den fine kulturarv, vi har i huset,« siger han i pressemeddelelse. Han håber, at politikerne vil genoverveje, om slottet ikke kan bruges på anden vis.

Et salg bekymrer også kunsthistoriker Christian Claudio Apostoli, der er rundviser på slottet. Han frygter, at det gamle barokke slot fra 1700 tallet kan blive lukket for offentlighed, og at folk derved kan gå glip af den kulturarv, som slottet repræsenterer.

Slottet har både lagt lokaler til, da Christian X samt kong Haakon af Norge blev født, ligesom Struense også har været forbi slottet.

Der hænger mange gamle malerier på det gamle slot. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Der hænger mange gamle malerier på det gamle slot. Foto: Asger Ladefoged

»I kunsthistorisk sammenhæng er Charlottenlund Slot en uvurderlig og enestående kulturarv fra 1700-tallet; et barokslot, der ligesom Eremitageslottet i Dyrehaven, indtager en særlig placering i kulturlandskabet, og indvendigt fremstår sjældent velbevaret,« fortæller Christian Claudio Apostoli:

Til Berlingske fortæller Mads Hedegaard desuden, at Det Ovale Kontor i Det Hvide Hus i Washington D.C., hvor den amerikanske præsident opholder sig, også er inspireret af Charlottenlund Slot.

Her er der nemlig et ovalt kontor med Christian VIs monogram i loftet.

»Amerikanere fra Washington var heroppe for at se Charlottenlund Slot og Bernstorff Slot, og The White House er faktisk inspireret af de to slotte og deres franske nyklassicisme. Det er lidt vildt,« siger Mads Hedegaard.

Han frygter, at et salg fører til, at slottet kan ende på udenlandske hænder hos for eksempel en prins fra Kuwait:

»Så er det bare money, money, money, hvor mange penge kan staten tjene på det, og når prinsen så løber ind i bøvl med fredningsmyndighederne, så vil han på et eller andet tidspunkt sige ‘fuck jer’ og bare lade det forfalde. Og det er der jo ikke nogen, der kan sige noget til.«

Det fremgår ikke, hvor meget slottet bliver sat til salg for.