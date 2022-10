Lyt til artiklen

De stigende energipriser går nu ud over et af Danmarks historiske badehoteller.

»Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at jeg i dag har begæret Aarøsund Badehotel konkurs,« skriver forpagter Hans Harvest fredag badehotellets hjemmeside.

Badehotellet, der ligger i Haderslev i Sønderjylland, blev bygget i 1903, men må nu altså dreje nøglen om, efter at det er blevet for dyrt at drive.

»De stigende priser på gas og el samt stigende priser generelt har ødelagt fuldstændig forudsætningerne for at drive Aarøsund Badehotel,« skriver Hans Harvest videre og fortsætter:

»Efter to år med Covid-19 har vores økonomi været under pres. Efterfulgt af en periode med mangel på arbejdskraft og sidst men ikke mindst energikrisen er vores økonomi smadret fuldstændigt. Jeg beklager overfor alle Jer som jeg skuffer med denne meddelelse.«

Badehotellet blev tilbage i 1990'erne købt af skibsreder Hans Michael Jebsen, der er blandt det danske Kongehus' gode venner, og som i 2020 blandt andet blev udnævnt til kammerherre af dronning Margrethe.

B.T. har tidligere beskrevet Hans Michael Jebsen som en af 'Danmarks hemmelige rigmænd' - læs mere HER.

Der har ifølge en artikel fra 2012 i Jyske Vestkysten været gæstgiveri på stedet omkring Aarøsund Badehotel i flere hundred år.

Blandt andet nævner avisen H.C. Andersen som et af Aarøsunds prominente gæster, som flere gange angiveligt skulle have nævnt stedet i sine dagbøger, fordi han kom forbi på sine rejser til og fra Tyskland.

