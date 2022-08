Lyt til artiklen

Heste for millioner, luksusure, LEGO, ECCO, Porsche og rige mennesker i alle afskygninger. Det er ikke kun verdens bedste heste, der i disse dage er samlet ved verdensmesterskaberne i ridning i Herning.

På sidelinjen står en række ekstremt rige danske og udenlandske personer. B.T. har set nærmere på, hvor pengene kommer fra i hestesporten – og hvilke personer, der står bag.

Heste og ridesport på højt plan er ekstremt dyrt. En dressurhest uddannet på højeste niveau, der kan deltage ved VM, koster nemt fra en million kroner og opefter, hvor enkelte er blevet solgt for beløb på over 20 millioner kroner.

Tæller man alle hestene ved VM, hvor Danmark vandt historisk guld i weekenden, kan der derfor være heste for mange hundrede millioner kroner ved stævnet.

Det danske dressurlandshold ved VM. Foto: 10050 Pontus Lundahl/TT Vis mere Det danske dressurlandshold ved VM. Foto: 10050 Pontus Lundahl/TT

Den slags kræver pengestærke bagmænd, og allerede på sponsorlisten kan man se, at der er mange penge i hestesporten.

Den danske skomastodont ECCO, hvis ejerfamilie i 2021 var Danmarks 18.-rigeste med en formue vurderet til ti milliarder kroner, er en af hovedsponsorerne for stævnet. ECCO-ejer Hanni Toosbuy Kasprzak har gennem flere år har været en stor sponsor for dansk hestesport, mens hendes datter Anna Kasprzak har repræsenteret det danske landshold i dressur ved gentagne OL.

Anna Kasprzak trænes af den nordjyske hestemilliardær Andreas Helgstrand. Helgstrand, der den seneste tid er blevet anklaget for snyd i flere hestehandler i en række artikler i Nordjyske, er også storsponsor ved stævnet.

44-årige Helgstrand, der selv er tidligere OL-rytter, har gjort sig bemærket ved på få år at have skabt et kæmpe hesteimperium med afdelinger i Danmark, Tyskland og USA, der har gjort ham til milliardær.

ECCO er storsponsor ved VM, som det ses i baggrunden. Foto: Friso Gentsch Vis mere ECCO er storsponsor ved VM, som det ses i baggrunden. Foto: Friso Gentsch

Formanden for Dansk Rideforbund (DRF), Ulf Helgstrand, der er far til Andreas Helgstrand, er jublende glad over weekendens guldmedaljer til Danmark, men indrømmer gerne, at ridning på eliteplan er en dyr sport:

»Jeg vil ikke lægge skjul på, at ridning på det her niveau i verdenseliten koster rigtig mange penge,« siger han og anslår, at det koster mellem 10 og 30.000 kroner om måneden at holde en topkonkurrencehest, når man tæller alle udgifter som opstaldning, smed, dyrlæge og rideundervisning med.

Udgifterne til VM er også enorme, og ifølge Ulf Helgstrand ville det slet ikke have været muligt at få VM til Herning uden sponsorerne:

»Det er en forudsætning for VM at have de her sponsorer, for vi sætter ikke hele DRFs økonomi over styr for et VM. Vi er en organisation, der skal pleje alle rideklubbers ve og vel – ikke kun eliten,« siger Ulf Helgstrand.

LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansen er også gennem sine stutterier hovedsponsor ved stævnet. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansen er også gennem sine stutterier hovedsponsor ved stævnet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han kan dog glæde sig over, at også en af Danmarks rigeste mænd, LEGO-ejer Kjeld Kirk Kristiansen, er stor hesteentusiast. Begge hans store hestestutterier, Blue Hors og Stutteri Ask, er sponsorer ved stævnet. Desuden har Blue Hors en rytter med ved VM.

Kigger man videre på listen over hesteejere og sponsorer, finder man det schweiziske luksus-urmærke Longines, der er kendt for at være sponsor ved mange store hestestævner. Et hurtigt blik på hjemmesiden viser, at urene koster fra 15.000 kroner og opefter.

Mange ryttere samarbejder også med sponsorer, der ejer de heste, de rider på. Danmarks bedste dressurrytter Cathrine Dufour-Laudrup har to meget pengestærke familier i ryggen, nemlig den danske familien Zinglersen og den stenrige britiske familie Pidgley, der ejer flere af de topheste, hun rider.

Også en af Østrigs rige familier er med i hestesporten. Ejeren af den danske hest Marshall Belll, som ved VM er blevet reddet af danske Daniel Bachmann Andersen, er den tyske familie Ahorner, der er arvinger til bilmærket Porsche.

Cathrine Laudrup-Dufour vandt en individuel sølvmedalje ved VM i Herning. Foto: 10050 Pontus Lundahl/TT Vis mere Cathrine Laudrup-Dufour vandt en individuel sølvmedalje ved VM i Herning. Foto: 10050 Pontus Lundahl/TT

På det amerikanske landshold finder man også mindst en rig familie, da hesten Suppenkasper, der bliver redet af Steffen Peters, er ejet af den japanskfødte Akiko Yamazaki, der er gift med it-milliardæren Jerry Yang.

Og kigger man over til springhestene finder man blandt andet rockstjernen Bruce Springsteens datter, Jessica Springsteen, der er reserve på det amerikanske landshold ved VM.

Ifølge Ulf Helgstrand behøver man ikke at være rig for at dyrke ridesport.

»Man kan også hygge sig på et almindeligt niveau, hvor det ikke er så dyrt, men skal man op på eliteniveau, så koster det penge. Her kan den lille rideskolepige ikke være med,« siger han og tilføjer, at priserne på hestene også er steget voldsomt efter finanskrisen, da der er blevet avlet markant færre heste, hvilket betyder, at en helt almindelig rideskolehest let koster mellem 60 og 80.000 kroner.

Ulf Helgstrand understreger desuden, at selv om en god hest kan hjælpe en godt på vej, så gør den det ikke alene, da det også handler om talent hos rytteren.