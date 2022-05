Herlufsholm har meldt 25 forhold om chikane til politiet.

Det skriver TV 2.

»Jeg kan bekræfte, at Herlufsholm Skole i går anmeldte 25 forhold til politiet, vi som skole har modtaget. Forholdene omhandler chikane af vores elever på sociale medier,« siger Anne Kirstine Rahr Lindbom fra kostskolens presse og kommunikation til TV 2.

Dette sker efter TV 2 torsdag i sidste uge bragte en stærkt kritisk dokumentar om kostskolen, som afdækkede flere kritisable forhold.

I filmen kommer det frem, at der er foregået overgreb, vold og mobning på den elitære kostskole i Næstved.

Siden har det kostet rektor Mikkel Kjellberg jobbet, ligesom skolen også har sat flere tiltag i gang for at gøre op med den usunde kultur.

Det betyder blandt andet, at eleverne fremover får mulighed for at sove på eget værelse frem for de sovesale, hvor de før sov.

Den omstridte præfektordning sløjfes også.

Skandalen om Herlufsholm trækker tråde hele vejen ind i Kongehuset, da kronsprinsparrets ældste søn, prins Christian går på skolen. Deres ældste datter, prinsesse Isabella, står også til at skulle begynde på Herlufsholm.

Også prins Nikolai, som tidligere er gået på skolen, er blevet ufrivilligt viklet ind i spetaklet, da skolen tidligere rektor, Klaus Eusebius, har fortalt, at prinsen fik en advarsel og blot hjemsendt i et par dage for brud på skolens alkoholpolitik.