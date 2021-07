»EEEEEEEEEMIIIIIIIL!«

Sådan lød det ofte i filmene om Emil fra Lønneberg, hvor hovedpersonens narrestreger igen og igen bragte ham på kant med sin far.

Helt galt var det, da han hejste lillesøsteren Ida, som blev spillet af den dengang kun femårige Lena Wisborg Candinger, op i flagstangen.

Netop Lena Wisborg Candinger beskriver arbejdet med film og teater som både »sjovt« og en »vidunderlig følelse«, men i sidste ende var livet som barneskuespiller ikke noget for hende.

Det fortæller hun ifølge Aftonbladet i serien 'Alle os børn fra filmene'.

»Jeg havde tidligt mærket alle ulemperne. Jeg lavede en liste over fordele og ulemper. Og det var ikke prisen værd,« siger hun.

»Da jeg blev spurgt (om hun ville være med i 'Emil fra Lønneberg', red.), blev jeg primært spurgt, om jeg virkelig ville gøre det. Jeg fik lidt at vide om, hvad det betød – at jeg ville være væk hjemmefra og væk fra mine forældre. Men som en femårig kan du selvfølgelig ikke forstå konsekvenserne af det.«

Derfor blev karrieren også ganske kort.

Den voksne udgave af 'Ida'. Foto: Screenshot Vis mere Den voksne udgave af 'Ida'. Foto: Screenshot

Hun var med i 'Emil fra Lønneberg', 'Nye løjer med Emil fra Lønneberg' og 'Emil og grisebassen', som udkom i henholdsvis 1971, 1972 og 1973.

Først i 1978 var hun igen på skærmen i en birolle i serien 'Katizi'. Det blev sidste gang, Lena Wisborg Candinger optrådte foran kameraet.

I stedet for et liv som skuespiller, besluttede hun sig for at blive maskør, men da hun også uddannede sig til frisør, fik hun allergi og måtte opgive erhvervet.

»Da jeg ikke kunne arbejde som frisør og maskør, udannede jeg mig som skrædder. Så jeg har kunnet arbejde kunstnerisk og med håndværk«, siger hun.

Filmene om Emil fra Lønneberg er som bekendt baseret på forfatter Astrid Lindgrens populære bøger.

I 1972 fik Lena Wisborg Candinger også lejlighed til at møde forfatteren, da hun sammen med Jan Olsson, som spillede 'Emil', mødte Astrid Lindgren.