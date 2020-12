Efter 18 års ægteskab er det slut. Henrik Qvortrup og hans mangeårige hustru, Marie Sloma Qvortrup, har valgt at gå hver til sit. De skal skilles.

»Jeg er rigtig ked af det,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg tror, jeg har det, som alle, der skal skilles, har det: Det er vemodigt, at noget, som man troede på, ikke bliver, som man havde håbet på.«

Parret lærte hinanden at kende for 20 år siden. To år senere blev de gift, og i 2004 fik de deres første barn. I alt har parret fire børn på henholdsvis fire, ni, 13 og 16 år.

Skilsmissen til trods bliver de boende, hvor de hele tiden har boet. Qvortrup-hjemmet består nemlig af to lejligheder, der i sin tid er blevet slået sammen.

Nu er de delt op, således at Henrik Qvortrup, der har sin daglige gang som politisk redaktør på B.T., bor på femte, mens hans kommende ekskone bor på fjerde.

»Vi er på talefod og mere end det. Vi har fire dejlige børn sammen og vil kun dem det bedste. Så der er heldigvis ingen krig, og det skal der heller ikke komme.«

Selve baggrunden for skilsmissen holder han for sig selv, men han understreger, at der ikke har været en tredjepart involveret i bruddet.

»Det er en stor ting. En sørgelig ting. Men det er også en beslutning, vi er enige om.«

»Det er vel den sædvanlige med, at tiden udvikler sig, og man vokser i forskellige retninger.«

Henrik Qvortrup, der desuden har to voksne børn fra et tidligere forhold, tilføjer, at han er 'trist, men afklaret', og at der på trods af den ærgerlige situation ikke er nogen sure miner.

»Jeg har kun godt at sige om min desværre snart forhenværende hustru, og jeg ønsker hende alt det bedste.«