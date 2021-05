»Socialdemokratiet har trods alt ikke kunnet bestille overskriften, men de har knebet sig i armen og tænkt: 'Kan verden virkelig være så god?' Og det kunne den så godt,« siger B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, efter at en forside på Nettos kundemagasin, Lime, har vakt opsigt i weekenden.

I bladet fortæller statsminister Mette Frederiksen om 'opvækst, alder og retfærdighed' under overskriften 'Hele Danmarks Mette'. En overskrift, der har medført voldsom kritik og fået Nettos topchef til at tage afstand.

'Der er lavet mange portrætter af kvinder gennem årene (i Lime, red.). Det ændrer ikke på at Netto er politisk uafhængig, selvom overskriften nok kunne have været mere neutral,' skriver administrerende direktør, Michael Løve, på Twitter.

Henrik Qvortrup fortæller, at han selv 'trak vejret lidt tungt', da han så magasinforsiden i standeren nede i den lokale Netto, men at den ikke kommer bag på ham.

»Jeg skal være den sidste til at kritisere statsministerens pressefolk for at prioritere på den måde. Men der burde sidde en redaktør med en underlig smag i munden. Det er jo ikke journalistik – det kunne lige så godt have været en annonce, de havde indrykket,« siger han.

»Artiklen er båret af en vis benovelse over, at statsministeren – hele Danmarks statsminister, må man forstå – vil tale med Lime. Men hvis Lime tror, hun vælger dem, fordi hun synes, det er et helt fantastisk blad, så tager de fejl. Hun vælger Lime, fordi hun forventer, der kommer en forside nogenlunde som den her.«

Ifølge Henrik Qvortrup har Statsministeriet tydeligvis en pressestrategi, som går ud på at fravælge de kritiske medier – med mindre man her kan nøjes med at svare på spørgsmål fra læserne på for eksempel Facebook – og i stedet vælge dem, hvor Mette Frederiksen kan få lov at tale om bløde værdier.

»Så kan de slå ud med armene og sige: 'Jamen, vi kommunikerer skam med danskerne, der hvor de er: på Facebook, Instagram og i Netto'.«

På den måde ser det ud som om, at Mette Frederiksen stiller op til interviews, 'selvom hun reelt ikke gør', som han siger.

Skal der ikke også være plads til, at et magasin kan bringe et blødt portræt af en politiker en gang imellem?

»Det er ikke fordi, at magasiner som Lime og Alt for damerne skal spørge kritisk ind til udlændingepolitikken, det er fair nok, men 'Hele Danmarks Mette'... undskyld mig,« siger Henrik Qvortrup, der primært hæfter sig ved overskriften.

»Der er trods alt kun 33 procent, der støtter hende – ikke hele Danmark. Det er journalistisk lidt pinligt, at man fremstiller det som om, at der er folket, og så er der den store leder. Det tror jeg, mange vil frabede sig at blive skrevet ind i.«

Foruden Nettos administrerende direktør, Michael Løve, har også administrerende direktør for Salling Group, som Netto hører under, kommenteret forsiden. Men han sender aben videre til OTW Danmark, som skriver og udgiver bladet for Netto.

'Redaktionel produktion af magasinet varetages af eksternt contentbureau, der i dette tilfælde burde have overvejet objektiviteten nærmere,' skriver Per Bank på Twitter.

B.T. har været i kontakt med Pernille Kleding, content director hos OTW og ansvarshavende chefredaktør på Lime, der skriver i en sms:

»Netto efterlever i denne konstruktion et armslængdeprincip og blander sig derfor ikke i vores redaktionelle prioriteringer. Gennem 17 år har magasinet Lime portrætteret aktuelle og stærke kvinder på forsiden, om de så er politikere, forfattere, kunstnere eller noget helt fjerde. Det gør vi ud fra en klassisk magasintradition, hvor fokus er på mennesket bag det kendte ansigt. Vi har journalistisk behandlet Mette Frederiksen som alle andre forsidekvinder,« skriver hun.

»Men i den her situation så er overskriften på forsiden blevet for unuanceret, og det beklager vi.«

Men at der skulle være 'armslængdeprincip', undrer Henrik Qvortrup.

»Hvis de er uafhængige, så er det meget mærkværdigt, at deres allerøverste chef går ud. Det gør han jo, fordi nogen har skrevet til ham: 'Undskyld makker, er det dét, vi driver virksomhed for?',« siger han.

»Netto er en stor dansk virksomhed med aktionærer bag sig, og det kan godt være, der sidder nogen dér, som ikke synes, det er en virksomheds fornemmeste opgave at promovere en socialdemokratisk statsminister.«

Pernille Kleding har ikke ønsket at kommentere yderligere.