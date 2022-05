Det var de færreste, der havde set det komme. Heller ikke dem selv. Men da det kom, var ikke et øje tørt inde i det lille hvidkalkede rådhus på den franske riviera.

‘Fru Helle henåndede et spagt ‘oui’, mens ministeren – der var tydeligt grebet af situationen – svarede så lavt, at det næsten ikke kunne høres af de mange tilstedeværende.«

Sådan beskrev Se og Hør i 1959 det, der blev startskuddet til og skulle gå over i historien som ‘århundredets største danske kærlighedshistorie’. Og som nu er i centrum for DRs nye dramadokumentarserie.

Ægteskabet mellem Helle Virkner og Jens Otto Krag.

Hele den danske verdenspresse var på pletten, da Jens Otto Krag og Helle Virkner pludselig blev gift på rådhuset i den sydfranske by Roquebrune.

Men lige så romantisk som forholdet var, lige så tragisk, ydmygende og smertefuldt var det også i ægteskabets sidste år, hvor Helle Virkner havde fået nok af sin mands utroskab.

»Mit livs sværeste skilsmisse,« kaldte hun i sin erindringsbog ‘Hils fra mig og kongen’ den årelange proces.

Et udsagn, der ifølge forfatter og teaterredaktør på Berlingske Tidende Jakob Steen Olsen – som også medvirker i tv-serien – bestemt ikke er en overdrivelse.

»Der blev simpelthen sendt et tæskehold ud fra Socialdemokratiet for at tale hende til rette, efter at hun i al hemmelighed havde henvendt sig til medierne for at få historien frem. Det blev bremset, og hun måtte indvilge i at vente med at få skilsmissen igennem,« fortæller han.

Det vender vi tilbage til.

I dag er hendes navn uløseligt forbundet med ‘Matador’ og rollen som den oprørske pebermø Elisabeth Friis. Men spoler man tiden tilbage til 1959, hvor det sensationelle bryllup fandt sted, var Helle Virkner tidens største filmstjerne.

»Hun var henrivende. Et idol for os unge piger,« forklarer veninden Lone Hertz, som dengang selv var 19 år og tydeligt husker, hvordan nyheden om brylluppet tryllebandt alt og alle.

Helle Virkner og Jens Otto Krag blev et af de første celebritypar i Danmark og er ofte blevet sammenlignet med Jackie og John F. Kennedy.

»Det var lige så romantisk som Grace Kelly og fyrst Rainiers,« siger hun med reference til det celebre bryllup, som fandt sted få år forinden.

»En sindssyg sensation,« kalder Jakob Steen Olsen brylluppet og beskriver parret som ‘et powerpar’, der var med til at starte hele den kendiskultur, vi kender i dag.

»Hun kunne give ham noget udadvendthed, som han ikke havde. Jens Otto Krag var socialdemokratisk politiker, men en intellektuel en af slagsen. Meget ufolkelig og indadvendt. Så han kunne også godt bruge noget af den folkelighed, som hun kunne give ham.«

Da parret blev gift i 1959, var Jens Otto Krag udenrigsminister. Tre år senere overtog han statsministerposten. Og Helle Virkner blev dermed landets førstedame.

»En rolle hun kunne påtage sig og spille til perfektion,« siger Jakob Steen Olsen og kalder hende ‘Danmarks første rigtige statsministerfrue’.

»Folk er vilde med hende, når hun kommer ud i verden. Hun er nærmest Danmarks hemmelige våben under den kolde krig, for hun charmerer alle,« fortæller han og sammenligner parret med Jackie og John F. Kennedy, som på samme tid regerede i Det Hvide Hus.

Helle Virkner og Jens Otto Krag dyrkede bevidst, at de var en helt almindelig familie. Det gjaldt også, når der var fint besøg fra udlandet, som her den sovjetiske præsident Khrusjtjov og hans hustru.

Sammenligningen er da heller ikke helt hen i vejret. For begge par dyrkede og skabte helt bevidst et image af at være helt almindelige mennesker, som – trods ualmindelige omstændigheder – levede et helt almindeligt familieliv.

»I stedet for at bruge statsministerboligen på Marienborg, blev de blev boende i rækkehuset på Egernvej på Frederiksberg, hvor de inviterede gæster som den sovjetiske præsident Khrusjtjov hjem i baghaven,« lyder det fra Jakob Steen Olsen.

Han er ikke i tvivl om, at det netop var Helle Virkners mediebevidsthed, der bidrog til det. Og at netop medierne blev inviteret indenfor i den ‘helt almindelige familie’, vidner fotoarkiverne da også om.

Her er hospitalsbilleder af de stolte forældre taget kort efter fødslen af først deres søn Jens Christian, siden datteren Søsser. Bunker af ‘Hjemme-hos’ reportager fra såvel rækkehuset på Frederiksberg som fra parrets sommerresidens i Skiveren.

Lutter idyl.

De stolte forældre viser deres førstefødte, Jens Christian, frem.

At det var en stormende forelskelse, der førte dem i armene på hinanden, er der da heller ingen tvivl om. Heller ikke, at den varede ved i ægteskabets første år.

Men hvad billederne ikke afslører, og hvad Helle Virkner aldrig havde haft med i sin ligning, var, at hun ikke havde sin mand for sig selv.

Trods sin indadvendthed var Jens Otto Krag nemlig en notorisk skørtejæger. Og havde stribevis af affærer, som han intet gjorde for at skjule. Næsten tværtimod lod han demonstrativt kærlighedsbrevene fra elskerinderne ligge fremme.

I flere år lykkedes det i nogen udstrækning Helle Virkner at se gennem fingre med utroskaben.

Men til sidst blev summen af ydmygelser for stor.

I sin erindringsbog ‘Hils fra mig og kongen’ beskriver hun én af dem, som fandt sted under en officiel middag i Stockholm i 1965.

»Efter middagen var der kaffe i de tilstødende saloner, og på et tidspunkt opdagede jeg, at Jens var væk. Det samme var en af de svenske embedsmænds koner.«

»Jeg forsøgte at gøre mig usynlig, mens jeg håbede på, at han ville komme hurtigt tilbage,« skriver Helle Virkner om episoden, der mundede ud i, at den daværende svenske statsminister Tage Erlander i raseri irettesatte Jens Otto Krag.

Råt for usødet meddelte han Krag, at sådan opførte en dansk statsminister sig ikke under et officielt besøg i udlandet.

I 1968 – mens ungdomsoprøret og den seksuelle revolution rullede ind over Danmark – søgte Helle Virkner gennem sin advokat om skilsmisse. Selvom skilsmisse ikke længere var så tabuiseret, var der trods alt tale om en skilsmisse fra landets statsminister. Så som det ordentlige menneske, som hun var, gik hun ikke bare sin vej.

Jens Otto Krag ignorerede brevene i årevis.

I desperation forsøgte hun at lække historien om hans utroskab til ugebladene. En historie, der kunne have kostet hans politiske karriere.

Da han fik nys om det, sendte han ifølge Jakob Steen Olsen et tæskehold ud for at lukke munden på hende.

»Til sidst kunne de nærmest ikke tale sammen. De talte kun gennem advokaterne. Men han forstod aldrig, hvorfor hun tog sådan på vej, for han elskede jo hende og børnene. Alle de skiftende damer betød ikke noget for ham. Men hun kunne ikke holde til det,« fortæller han.

I 1973 fik Helle Virkner sin skilsmisse. Samme år som Jens Otto Krag valgte at trække sig som politiker.

»Det er en historie om to mennesker, som egentlig ville hinanden det godt, men ender med at gøre hinanden ondt. Er en tragisk kærlighedshistorie og et ikonisk par, vi aldrig bliver færdige med,« opsummerer Jakob Steen Olsen.

'Krag & Virkner' har premiere på DR søndag kl. 20