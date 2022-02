I december stod Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks yngste barn frem og fortalte, at han havde skiftet navn og pronomen.

Da han for 22 år siden blev født, var det som en pige, der blev døbt Camilla. Men i dag er navnet Milo og den rette tiltaleform er han.

Det fortalte Milo Kinnock selv i ‘Året der gik’, der blev sendt på DR mellem jul og nytår.

Nu har historien nået forsiden af det engelske medie Daily Mail, hvor Milo Kinnocks farfar i et interview har fortalt om sit barnebarns beslutning.

Stephen Kinnock under en debat i Underhuset, hvor han er medlem for partiet Labour. Foto PRU / AFP Foto: - Vis mere Stephen Kinnock under en debat i Underhuset, hvor han er medlem for partiet Labour. Foto PRU / AFP Foto: -

»Milo er et elsket barnebarn med et skøn personlighed og en stærk, moden dømmekraft. Vi er en meget tæt familie, som værdsætter ham og ønsker ham alt det bedste,« siger Neil Kinnock til avisen.

Den 79-årige Neil Kinnock var tidligere leder af Labour og som sådan oppositionsleder under både Margaret Thatcher og John Majors regeringer. I dag er det hans søn Stephen Kinnock, Milos far, der sidder i det britiske Underhus for partiet Labour.

Også han har udtalt sig til det engelske medie om sønnens valg.

»Det kræver meget mod at tage på den rejse, som Milo har været på, og ved at tale så åbent om det, hjælper han mange andre, som har tilsvarende erfaringer med at diskutere det mere åbent med deres familier og venner.«

Helle Thorning og hendes to børn i forbindelse med udgivelsen af sin bog 4. oktober 2021. Foto: Martin Sylvest Vis mere Helle Thorning og hendes to børn i forbindelse med udgivelsen af sin bog 4. oktober 2021. Foto: Martin Sylvest

Der hersker ingen tvivl om, at hele familien bakker op om Milo Kinnocks beslutning – både om nyt navn og ny tiltaleform – men også om at stå offentligt frem.

På Instagram har tidligere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, til et billede af den britiske artikel skrevet en hyldest til sit yngste barn:

»Så har Daily Mail samlet Milos historie op. Vi er så stolte af vores elskede Milo Kinnock,« skriver hun i en story.

Da Milo Kinnock selv, sammen med sin mor, medvirkede i DR-programmet 'Året der gik', sagde han:

»Jeg er så heldig at have rigtig mange venner, en kæreste og min familie, der støtter mig og altid har bakket mig op om alt,« sagde han og fortalte, at skiftet har gjort en langt større forskel, end han havde forestillet sig.

Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks børn Johanna og Milo Kinnock til Rainbow Awards i Cirkusbygningen i København i november 2021.. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Helle Thorning-Schmidt og Stephen Kinnocks børn Johanna og Milo Kinnock til Rainbow Awards i Cirkusbygningen i København i november 2021.. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det har bare føltes helt rigtigt for mig og har virkelig gjort meget. Meget mere, end jeg troede, det ville. Det har virkelig givet mig meget frihed.«

Dengang fortalte Helle Thorning-Schmidt, at skiftet havde krævet tilvænning for hende, men at hun bakkede 100 procent op bag sit yngste barns beslutning.

»Jeg elsker Milo overalt på jorden. Milo vil altid være mit barn og det betyder ikke så meget, om jeg skal prøve at gøre noget andet, end jeg har gjort indtil videre, hvis det er noget, der gør Milo glad, og at han er mere tilpas i sin krop og sit liv,« sagde hun i programmet.