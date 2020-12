Normalt bor Helle Thorning-Schmidt i London med sin mand, den britiske politiker Stephen Kinnock, mens parrets to døtre – Johanna på 24 år og Camilla på 21 bor i Danmark.

Sådan har det været siden 2016, hvor Helle Thorning-Schmidt flyttede til London, og derfor sidder den tidligere statsminister ofte i en flyvemaskine. Eller – det gjorde hun.

»Vi er vant til, at der går mere end 15 fly frem og tilbage – hver dag. Nu går der ingen,« siger hun, der plejer at være i Danmark et par gange om måneden, ligesom døtrene ofte kommer til London, hvor de har både venner og deres fars familie.

Ligesom så mange andre er også familien Thorning/Kinnock ramt af corona.

»Jeg gør meget for at holde sammen på os. Jeg er et familiemenneske. Men efter coronaen har jeg været nødt til at vælge et sted at være. Det er ikke særligt ideelt, når vi er en familie, der bor i to forskellige lande,« siger Helle Thorning-Schmidt.

Da B.T. en af de første dage i december møder hende, er det en måned siden, hun sidst har været hjemme i London.

»Det er frygteligt….,« siger hun, men modererer straks sig selv:

»Ej, frygteligt er et voldsomt ord – vi snakker jo bare sammen i telefon. Coronaen har påvirket vores liv meget, men det er bare små, små problemer i forhold til, hvad andre har haft af vanskeligheder,« siger hun med henvisning til dem, der har mistet livet, deres job eller livsgrundlag.

Helle Thorning-Schmidt 54 år.

Medlem af Europa-Parlamentet i 1999-2004.

2005-2015: Formand for Socialdemokratiet i 1999-2004.

Statsminister i Danmark i 2011-2015.

Direktør for Red Barnets internationale hovedorganisation, Save The Children, der ligger i London, i 2016-2019.

I dag arbejde i forskellige bestyrelser, blandt andet i Vestas.

Formand for DBU's Governance- og Udviklingskomite.

Gift med den britiske politiker Stephen Kinnock og mor til de voksne døtre Johanna og Camilla.

Helle Thorning-Schmidt er vant til at tage hensyn, når hun taler. Hun er bevidst om, at folk lytter og synes noget om dét, hun siger. Sådan må det være, når man har været statsminister.

Apropos …

Hvordan ville du have det med at være statsminister under corona?

»Jeg ville trives rigtigt godt. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der har været statsminister, der ville sige nej tak til den opgave. Man bliver jo statsminister, fordi man gerne vil håndtere svære situationer for sit land,« siger og tilføjer:

»Det lyder næsten som en soldat, der taler … men det er sådan, jeg tænker om det.«

Fra 2016 til 2019 var Helle Thorning-Schmidt direktør for Save the Children International med hovedsæde i London.

Arbejdsmæssigt er hun ellers 'et rigtigt godt sted lige nu'. Hun er professionelt bestyrelsesmedlem, medlem af Facebooks tilsynsråd og hendes navn er netop blevet nævnt til en kommende EU-post. Desuden blander hun sig jævnligt i debatter om international politik og EU og senest også sexisme.

Fordelen ved at være strandet i København er, at hun er tættere på døtrene, og at hverdagen er lettere her.

»Storbritannien har været lukket ned i lang tid. Den seneste måned (i november, red.) har alle restauranter og pubber været lukket, og alle butikker undtagen dem, der sælger fornødenheder, er lukket.«

Men coronaen har også haft positive bivirkninger. Fordele, som Helle Thorning-Schmidt undervejs har fået øjnene op for – sin mand for eksempel:

Stephen Kinnock og Helle Thorning-Schmidt har tilbragt mere tid sammen under corona end i deres 25 år som par.

»Det var hyggeligt i de første måneder af marts og april, hvor Steve og jeg nærmest gik alene rundt i London. Der var en nærhed og en venden tilbage til noget mere basalt,« siger hun.

»Jeg tror aldrig, vi to har brugt så lang tid sammen i vores 25-årige ægteskab. Coronaen gjorde, at vi pludselig kun var os to. Det var super hyggeligt. Det kunne vi åbenbart godt,« siger hun.

Hun håber, at nogle af forandringerne varer ved på den anden side af pandemien. Både det med nærheden, men også forandringerne på det mere logistiske plan. Hun har været vant til at rejse 'utroligt meget'. Dét skal blive anderledes:

»Jeg tror ikke, jeg kommer til at rejse lige så meget som før, og det har jeg det rigtigt godt med. For det er både usundt og klimabelastende at flyve.«

Helle Thorning-Schmidt vil gerne være sådan en mormor, der altid har tid, når/hvis hun engang får børnebørn.

Men hun vil stadig rejse mellem London og København. For hendes vigtigste ambition er, at familien har det godt, og at de kan holde sammen, selv om de er i to lande.

En anden ambition er at blive mormor. Egentligt havde hun lovet ikke at sige det, for den slags udmeldinger presser næste generation:

»Men jeg glæder mig vildt meget til, hvis vi engang får små børn i vores familie igen.«

Hun vil være sådan en mormor, der har god tid til at læse bøger og lægge puslespil og gå på shopping.

Havde du tid nok til dine børn, da de var små?

»Jeg synes selv, jeg har været en okay mor, også da børnene var små. Jeg har gjort mig ekstrem umage. Det betyder ikke fejlfri, og det betyder ikke, at der ikke er noget, som de gerne ville have ændret. Men jeg gjorde mit bedste.«