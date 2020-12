Tidligere på måneden stod Helle Thorning-Schmidt frem i en version, som kun de færreste kender til.

På Instagram delte hun et billede af sig selv – med lyserødt hår og rottehaler – på vej til julefrokost.

Da hun var Danmarks statsminister, var det utænkeligt for hende at dele sådan et billede.

»Dengang var det uden tvivl mest den seriøse og intellektuelle del af mig, der kom til udtryk.«

I dag er det en anden side, hun viser både på Instagram og i medierne. De seneste måneder har hun været i 'Mads og Monopolet', i 'Aftenshowet', 'Go' aften Danmark' og 'Natholdet'.

Ikke som tidligere statsminister eller direktør, ikke som professionelt bestyrelsesmedlem eller politiker. Men som Helle Thorning-Schmidt.

Hun er også dukket op på den røde løber til biografpremiere med veninden Paprika Steen. Hun er fotograferet højt jublende som støtte for Sara Bro i 'Vild med dans', og hun har drukket kaffe og Red Bull med rapperen Tessa.

Den private Helle Thorning-Schmidt larmer og fylder og klæder sig anderledes end hende, vi tidligere har fået lov at se. Det er en gladere og langt mere afslappet side af sig selv, Helle Thorning-Schmidt nu viser frem.

Hun har ikke bare lyst, men føler sig også kaldet til at dele mere af sig selv – for eksempel med sine mere end 38.000 Instagram-følgere.

»Jo ældre jeg bliver, jo mere kan jeg slippe mig selv løs. Der er stadig meget, der er privat, men jeg er begyndt at dele pudsige, sjove ting, der måske bryder det billede, folk har af mig,« siger hun.

Hun har opdaget, at hun på Instagram har en stemme, som hun kan bruge, når hun synes noget. Det gjorde hun sidst under MeToo-bølgen.

»Vi har stadig den fordom, at man ikke er en intellektuel kapacitet, der kan tage ansvar, hvis man møder op i udringet kjole, grønt hår og høje hæle. Nu er det min opgave at komme ind med blå negle for at signalere, at de to ting godt kan kombineres,« siger hun med et blik på den petroleumsblå neglelak, der er perfekt afstemt med de blå sommerfugle, der sværmer på hendes kjole.

Den 54-årige tidligere statsminister har bevist sit værd. Efter hun i 2015 måtte aflevere Statsministeriet til Lars Løkke Rasmussen, var hun i tre år direktør for den internationale nødhjælpsorganisation Red Barnet.

I dag er hun bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, sidder i Facebooks tilsynsråd og blander sig i debatter om international politik, EU og senest sexisme. Desuden er hun for nylig blevet nævnt som mulig leder af en toårig konference om EU's fremtid.

Som statsminister blev hun ofte kritiseret for at være fjern og følelseskold. Hun genkender ikke selv billedet, men hun tror ikke, at befolkningen ønsker at se deres statsminister 'feste rundt og skeje ud'.

»Og som den første kvindelige statsminister, tror jeg, der var endnu snævrere rammer for, hvad jeg kunne tillade mig, og hvor meget jeg kunne skeje ud. Jeg var allerede ekstremt anderledes, fordi jeg var kvinde. Derfor lagde jeg bånd på mig selv.«

Når en kvinde kommer ind ad døren, får hendes udseende os straks til at vurdere: 'Er hun klog eller ikke så klog?' Helle Thorning-Schmidt

Som statsminister var hun ekstremt bevidst om, hvordan hun fremstod, og hun er overbevist om, at reglerne i det politiske spil var anderledes for hende end for hendes mandlige forgængere.

»Det er generelt sværere at gøre sin autoritet gældende med en lys kvindestemme,« siger hun og fortæller, hvordan hun gik til stemmetræning og gjorde sig umage for ikke at afbryde for meget, når hun deltog i debatter.

»Mange mænd bliver instinktivt irriterede over en kvinde, der afbryder – fordi man lyder som deres kone.«

Sammen med sin spindoktor planlagde hun nøje sin taletid under de politiske debatter.

»For folk bliver simpelthen mere irriterede på kvinder, når de taler længe. Derfor skal kvinder være mere økonomiske med deres taletid,« konstaterer hun.

I tilbageblikket kan hun se, at hun også ubevidst begrænsede både den feminine og den mere larmende side af sig selv. Nu opfordrer hun unge kvinder til ikke at gøre det samme.

»Vi skal begynde at tænke over, hvordan vi ser på mænd og kvinder – i selv de mindste ting. Når en kvinde kommer ind ad døren, får hendes udseende os straks til at vurdere: 'Er hun klog eller ikke så klog?'. Fordommene har vi alle sammen i hovedet, og vi er garanteret ikke engang klar over, at vi har dem. Men jeg ser stadig for mange begrænsninger for kvinder.«

En af de første gange, Helle Thorning-Schmidt forsøgte at vise andet end det alvorlige og seriøse statsministeransigt, røg hun ud i stormvejr.

Det var under mindehøjtideligheden efter Nelson Mandelas død i 2013, hvor hun tog en selfie af sig selv, Barack Obama og David Cameron. Selfien gik verden rundt, endte på forsiden af utallige medier blandt andet The Sun under overskriften: 'No selfie respect'.

»Det understregede for mig, hvor lille en margin der er som regeringsleder.«

»Men for befolkningen var den også et lille indblik i de sjove samtaler, man har stats- og regeringschefer imellem. Selv på meget, meget højt niveau er det jo bare almindelige mennesker, der sidder der.«

Hun er ked af, hvis man tror, at hun ikke havde respekt for Nelson Mandela, men set i bakspejlet er hun glad for det skub, selfien gav hende. For den var hendes første spæde forsøg på at åbne op. Siden har hun kun fået mere mod på at dele ud af sig selv.

»Jeg står ikke længere til ansvar for en bevågen og kritisk presse. Jeg har fået frihed og mere tid. Det handler især om, at børnene er blevet større.«

I dag er Johanna og Camilla Thorning Kinnock 24 og 21 år. Men døtrene var kun 14 og 11 år, da Helle Thorning-Schmidt blev mor for hele Danmark.

»Jeg var formand for et parti i 10 år, jeg havde to små børn, og så blev jeg statsminister … Jeg havde ingen tid,« siger hun med lige tryk på alle stavelser.

»Jeg levede som en professionel sportsudøver, jeg var ekstrem optaget af at få sovet, og det betød meget, meget stor disciplin. Jeg havde ikke tid til at gå i biografen eller teatret. Jeg gik selvfølgelig til fester og sociale begivenheder, men blev ikke for beruset og var berømt for at gå tidligt hjem. Jeg følte, at jeg skulle være beredt hele tiden.«

I dag er tiden en anden, og den er også til mere fest – og farvet hår. Efter Helle Thorning-Schmidt lagde billedet af de lyserøde lokker på Instagram, har mange skrevet til hende, at man ikke kan få farve ud af 'tørt, lettere afbleget hår'.

Det ved hun også – nu.

Hun snor en krølle af de stadig lyserøde lokker om sin ene finger og siger:

»Jeg synes faktisk, det er meget smart.«