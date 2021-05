Som Danmarks første kvindelige statsminister måtte hun finde sig i at blive kaldt 'Gucci-Helle' og konstant få kommenteret sit udseende.

Nu er Helle Thorning-Schmidt ikke længere statsminister, og hun har i stedet kastet sig ind i ligestillingsdebatten og medvirket i en rapvideo. Men hvad er det for et image, hun er ved at skabe?

Ifølge Nikolaj Stagis, der er direktør for brandingbureauet Nikolaj Stagis og har arbejdet med branding siden 1997, har Danmarks tidligere statsminister rykket grænser og slået et slag for ligestillingen.

»Helle Thorning-brandet udfordrer, uden at det nødvendigvis er dårligt. Hvad er o.k., og hvad er ikke o.k.? Hvad er de sociale spilleregler? I virkeligheden handler hendes brand om at definere, hvad en moderne kvinde er.«

Da Helle Thorning mødte op på den røde løber ved Zulu Awards i KB Hallen sammen med sine to døtre, blev hun kaldt 'Bordello-mor' af en journalist. Foto: Martin Sylvest

Som statsminister trak Helle Thorning-Schmidt ofte overskrifter for sit udseende. Hun blev mobbet med, at hun gik op i at være velklædt, og blev kaldt 'Gucci Helle'.

Men Helle Thorning-Schmidt lod ikke til at tage sig af mobningen. Hun holdt fast i, at man sagtens kan klæde sig pænt som kvinde og stadig være professionel, og det har givet hende en særlig status.

»Mange ville nok trække sig lidt for at undgå kommentarer og modstand, men der valgte Helle Thorning at være autentisk og holde fast i det, som hun står for. Og det gør også, at hun bliver et respekteret brand og en respekteret politiker. At man kan se, at der er noget integritet, og at hun står fast på det, som hun synes er rigtigt,« siger Nikolaj Stagis.

Han tilføjer, at Helle Thorning-Schmidt mere eller mindre bevidst har bidraget en del til ligestillingsdebatten og gjort livet nemmere for sine kvindelige efterfølgere på statsministerposten – herunder også Danmarks anden kvindelige statsminister, Mette Frederiksen.

Det efterhånden ikoniske billede af moderne kvinder i politik. Daværende udenrigsminister Lene Espersen, Helle Thorning-Schmidt (S) og Margrethe Vestager (RV) på vej ud til Hercules under et besøg i Libyen. Foto: Søren Bidstrup

»Helle har taget nogle tæsk på ligestillingens og sit køns vegne, som Mette Frederiksen ikke bidrager særligt tydeligt til. På det område tror jeg ikke, at Mette Frederiksen bliver husket for noget særligt,« siger Nikolaj Stagis.

»Mette Frederiksen har valgt det meget folkelige, meget jævne, hvilket passer fint til 'familien Danmark', men hendes fremtoning sætter ikke nogen særlig dagsorden,« tilføjer han.

Siden hun forlod statsministerposten, har Helle Thorning-Schmidt vist en anden og mere løssluppen side af sig selv. Hun er sprunget ind i MeToo-debatten, har haft farvet sit hår lyserødt og optrådt i vestegnsrapperen Tessas video.

Senest kom hun i centrum, da hun ved Zulu Awards blev spurgt, om hun var klædt ud som en 'bordello-mor' af Ekstra Bladets journalist.

Helle Thorning-Schmidt er glad for at bruge de sociale medier og tager gerne selfies. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det fik Helle Thorning-Schmidt at skrive et indlæg på Instagram, hvor hun revsede spørgsmålet.

Ifølge Nikolaj Stagis har Helle Thorning-Schmidt stadig et meget stærkt brand. Men hendes brand er ikke nær så fokuseret, som da hun var statsminister.

Siden ministertiden har hun både været topchef for Red Barnet, været med i tilsynsrådet for Facebook og er blevet bestyrelsesmedlem i vindmøllegiganten Vestas. Tre store organisationer – men der mangler en rød tråd.

Statsminister Mette Frederiksen udfordrer ikke på samme måde med sin påklædning. Foto: Henning Bagger

»Hvis Helle Thornings brand skal optimeres, bliver hun nødt til at vælge, hvad hendes formål og hovedbudskab er. Hvilken dagsorden hun vil sætte, og hvad vi skal forbinde hende med. Hun har en god platform og et godt udgangspunkt for at gøre en sag meget kendt,« lyder det fra Stagis, der mener, at Thorning for eksempel kunne satse på ligestilling og minoriteters rettigheder.

»Der er et enormt potentiale, fordi hendes egen oprindelse fra Ishøj kombineret med den offentlige rolle, hun har spillet, giver hende en unik platform til at tale om de problemstillinger og inspirere en masse piger og kvinder,« siger han