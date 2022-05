Tivoli er ikke kommet heldigt fra start med deres Fredagsrock-koncerter.

Tirsdag måtte forlystelsesparken helt aflyse den kommende fredagskoncert med Cheff Records og Lisa Fosmark med begrundelsen om, at man måtte have bedre styr på formatet for at kunne lukke det forventeligt unge publikum ind.

Men én, der ærgrer sig særligt over den pludselige aflysning – og i det hele taget Fredagsrocks tumultariske opstart – er den 53-årige psykoterapeutstuderende Heidi Lykke Lihn fra Søborg.

Hun har i mange år haft årskort til Tivoli sammen med sin mand, men nu påtænker ægteparret, der ellers hyppigt er kommet i forlystelsesparken, helt at droppe deres årskort.

FAKTA: Fredagsrocks hårde opstart 15. april startede Tivoli sæsonen for deres faste koncept Fredagsrock. Men allerede til den første af forlystelsesparkens koncerter opstod der voldsom tumult, og der florerede tilmed rygter om knivstikkeri under åbningskoncerten med Jimilian og Icekiid. Til den følgende – og ligeledes propfyldte – koncert med Andreas Odbjerg og Artigeardit forsøgte flere at snyde sig ind og et større køkaos opstod foran Tivolis nedlukkede indgange, hvorfor politiet måtte spærre Vesterbrogade. Derfor indførte man fra Tivolis side et bookingsystem til de kommende koncerter. Men tirsdag 3. maj valgte Tivoli så helt at aflyse den kommende fredags koncert med Cheff Records og Lisa Fosmark, hvor man atter forventede et yngre publikum. »Det gør vi for også at få det til at fungere for de øvrige gæster i haven. Vi lægger vægt på, at det skal være en god oplevelse for alle,« begrundede Tivolis kulturdirektør Frederik Wiedermann til B.T.

»Jeg er vred og skuffet over, at Tivoli ikke magter det koncept, som de har lovet,« siger Heidi Lykke Lihn til B.T.

Hun havde planlagt at se fredagens aflyste koncert med Lisa Fosmark, da hun er veninder med den unge djs forældre.

Derfor havde hun, hendes mand og venneparret skruet forventningerne særligt højt op og aftalt at spise på Tivoli-restauranten Nimb sammen før koncerten.

Men selvom Heidi Lykke Lihn med bordreservationn på Nimb ikke behøvede at booke plads til Fredagsrock – som Tivoli indførte krav om efter kaosset med slåskampe og for store menneskemængder til de første to Fredagsrock-koncerter – så har hun nu i stedet aflyst bordet på Nimb.

Heidi Lykke Lihn plejer at være hyppig gæst hos Tivoli, men nu overvejer hun at ikke forny sit sæsonkort på grund af forlystelsesparkens udfordringer med koncertkonceptet Fredagsrock. Foto: Privat Vis mere Heidi Lykke Lihn plejer at være hyppig gæst hos Tivoli, men nu overvejer hun at ikke forny sit sæsonkort på grund af forlystelsesparkens udfordringer med koncertkonceptet Fredagsrock. Foto: Privat

Formålet var nemlig at se koncerten, som blev aflyst med få dages varsel.

Men derudover har den 53-årige årskortholder også helt mistet lysten til at støtte op om det Tivoli, hun ellers var hyppig gæst hos.

»Vi har købt et sølvkort for at kunne bruge Tivoli som et åndehul, når vi har lyst til at gå derind. Nu er det problematisk, at hvis du ikke har lavet en reservation, så er det ikke engang sikkert, du kan komme ind, selv når du har et kort,« fortæller Heidi Lykke Lihn.

Hun føler, at Tivoli ikke respekterer deres gæster med årskort, som nu måske ikke kan besøge forlystelsesparken i samme omfang som tidligere.

Forstår du, hvis personer med Tivoli-årskort er skuffede over ændringerne grundet Fredagsrock?

Derudover er hun skuffet over hændelserne til årets Fredagsrock-koncerter, som hun mener tyder på, at Tivoli »ikke har været skarpe nok«.

»Tivoli har overhovedet ikke gennemtænkt det med de kunstnernavne, som er på programmet. For det tiltrækker et publikum, som åbenbart ikke er blevet opdraget godt nok, og det har tilsyneladende været for stor en mundfuld for Tivoli til samtidig at tænke på sikkerheden og de andre gæster i haven, som kan være børnefamilier og pensionister,« mener Heidi Lykke Lihn.

Efter de første to tumultariske Fredagsrock-koncerter frygter hun nemlig for, hvordan det vil blive at besøge parken fremover.

»Man bliver urolig for, hvad der kan ske, og om det er trygt at være der. Så er det lige pludseligt noget helt andet. Det er virkelig utjekket og ikke i orden,« slutter den 53-årige studerende.

Til B.T. forklarede Tivolis kulturdirektør Frederik Wiedemann onsdag om aflysningen:

»I lyset af de episoder, vi havde for et par uger siden, arbejder vi på at håndtere det på den rigtige måde. Nu gik det godt med Aqua, men det er lidt et andet, ungt publikum, vi forventer til Cheff Records, og derfor har vi brug for at arbejde videre med det setup, vi havde i fredags. Det gør vi for også at få det til at fungere for de øvrige gæster i haven. Vi lægger vægt på, at det skal være en god oplevelse for alle.«