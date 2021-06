Planen var egentlig, at han skulle rejse mod syd for at blive TV 2s nye Europa-korrespondent.

I stedet siger Mikkel Hertz nu endegyldigt farvel til TV 2. Efter eget ønske, lyder det i en pressemeddelelse, hvori hovedpersonen selv udtaler:

»Jeg har gennem alle årene – med glæde – brugt de fleste af mine vågne timer på TV 2 Nyhederne og NEWS, og jeg troede, jeg var klar til en ny æra i Tyskland. Jeg havde i 1990erne nogle arbejdsmæssigt fantastiske år i Tyskland og Østeuropa, men tiden er nu en anden.«

»Samtidig har den kolbøtte, jeg helbredsmæssigt tog i efteråret, sat gang i en masse tanker om, hvordan jeg skal bruge mit liv fremover. Det vil jeg nu kunne fokusere fuldt og helt på.«

Den omtalte kolbøtte, som Mikkel Hertz henviser til, er de to blodpropper, der i efteråret 2020 ramte ham i en sådan grad, at han for en periode måtte sygemelde sig fra jobbet som nyhedsdirektør.

En titel, han gav videre til Ulla Pors i februar, da han selv indtrådte i en stilling som journalistisk chef for at »lette foden lidt fra speederen«.

I midten af februar blev det så meldt ud, at den 62-årige journalist ville drage mod syd – mod den tyske hovedstad.

Planen var her, at Mikkel Hertz fra august skulle være TV 2s korrespondent i Berlin. En plan, der nu er skrottet til fordel for et liv udenfor TV 2.

Efter 20 års ansættelse forlader han kanalen. Til ærgrelse for Ulla Pors, der dog respekterer beslutningen:

»Jeg havde glædet mig til at se korrespondenten Mikkel Hertz tilbage i Tyskland, men Mikkel har nu taget en beslutning, som er rigtig for ham,« siger hun i førnævnte pressemeddelelse og takker i øvrigt Mikkel Hertz for indsatsen.