I begyndelsen af juli vil den tidligere filminstruktør flytte fra et fængsel i New York til et fængsel i Los Angeles, hvis dommerens ord står ved magt.

Det skyldes, at han her skal stå skoleret for nogle påståede sexovergreb, hvor der endnu ikke er faldet dom.

Det skriver Page Six.

Siden sidste år har filmskaberen været låst inde i 'Wende Correctional Facility' i New York, efter han blev tiltalt for 11 anklager af en jury i Golden State.

Former movie producer Harvey Weinstein attends a remote court hearing from the Wende Correctional Facility, east of Buffalo, New York, U.S. June 15, 2021 in a still image from video. New York State Unified Court System/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.. (Foto: NY STATE UNIFIED COURT SYSTEM/Ritzau Scanpix) Foto: NY STATE UNIFIED COURT SYSTEM Vis mere Former movie producer Harvey Weinstein attends a remote court hearing from the Wende Correctional Facility, east of Buffalo, New York, U.S. June 15, 2021 in a still image from video. New York State Unified Court System/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.. (Foto: NY STATE UNIFIED COURT SYSTEM/Ritzau Scanpix) Foto: NY STATE UNIFIED COURT SYSTEM

Weinsteins advokat, Normann Effman, argumenterede for, at Weinstein havde brug for lægelig hjælp, og det ville være bedst at fuldføre i New York. Det blev dog ikke imødegået af dommerne.

Det samme gjorde en udsættelse af anklagerne heller ikke. Weinstein og advokaten ønskede anklagerne udsat i 10 dage.

Under fjernhøringen, der blev afholdt på Zoom, dukkede Weinstein op i en rødbrun fængselsskjorte og en hvid maske.

Det var tydeligt at se, at han ikke tog imod beslutningen om at flytte fængsel til New York med åbne arme. Da beslutningen stod ved magt, lagde han nemlig hænderne op til hovedet og lænede sig ind over bordet med en stor utilfredshed.

Weinstein afsoner en fængselsstraf på 23 år i New York, efter han i februar 2020 blev dømt for seksuelt overfald på en produktionsassistent i 2006 og voldtægt af en skuespillerinde i 2013.

Hvis han dømmes for anklagerne i Californien kan han risikere livstid i fængsel.