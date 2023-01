Lyt til artiklen

»Jeg lovede mig selv, at hvis jeg nogensinde fik hende med i bilen, så ville jeg tilbyde, at hun kunne ringe direkte til mig. Det fik jeg så tilfældigt en dag.«

Sådan starter fortællingen om, hvordan mere end 30 års venskab startede mellem nu afdøde Lise Nørgaard og Hans-Jørgen Bøgfeldt, der endte med at blive forfatterens faste taxachauffør.

For dengang i starten af 1992 havde Hans-Jørgen hørt Lise Nørgaards radioprogram 'Spørg bare' en del gange – og her i programmet »beklagede hun sig hver anden gang over, at hun kom for sent på grund af hendes taxa.«

»Det kunne jeg jo ikke sådan lige umiddelbart have siddende på mig,« siger Hans-Jørgen Bøgfeldt og griner.

Hans-Jørgen Bøgfeldt var Lise Nørgaards faste chauffør - fra starten af 1992 og lige til det sidste, selv efter han gik på pension i 2021. Foto: Privat Vis mere Hans-Jørgen Bøgfeldt var Lise Nørgaards faste chauffør - fra starten af 1992 og lige til det sidste, selv efter han gik på pension i 2021. Foto: Privat

Han griner, for han har svært ved ikke at tænke tilbage på sine mange køreture med Lise Nørgaard – og hvordan de endte med at blive private venner, der holdt sammen lige til det sidste – uden at komme til at smile.

For selvom Hans-Jørgen gik på pension i slutningen af 2021, så fortsatte han alligevel med at køre rundt med Lise Nørgaard – »på grund af gammelt venskab« – eksempelvis når hun skulle til lægen.

Men de besøgte også hinanden privat, spiste frokoster sammen og inviterede hinanden med til selskaber.

»Jeg sætter meget stor pris på, at jeg har kendt hende, og hun har været inspirerende at lytte til på mange, mange områder. Jeg kan kun bifalde hendes menneskesyn på alle områder,« lyder de rosende ord fra den pensionerede vognmand.

Sidst han så Lise Nørgaard var 22. december, hvor de var ude at spise frokost sammen. Den 29. december skulle han have set hende igen, men aftalen blev rykket til på onsdag.

»Mellem jul og nyår ringede familien og sagde, at det gik ikke så godt med Lise,« forklarer Hans-Jørgen Bøgfeldt, der har set Lise Nørgaard næsten en gang om ugen, siden hun kom på plejehjem.

Nu er det deres mange fine snakke, der står mest tydelige tilbage.

»Vi har meget ofte haft nogle hyggelige – og jeg fristes næsten til at sige også en gang imellem lidt drabelige – diskussioner om de politiske blæste, der har stået rundt omkring i verden og i samfundet. For politisk har vi nok ikke lige lagt helt tæt op ad hinanden,« siger Hans-Jørgen – der i mange år har stemt på Dansk Folkeparti – og griner.

(ARKIV) Lise Nørgaard på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, onsdag den 27. september 2017, hvor hendes bronzebuste, skabt af billedhuggeren Stine Ring Hansen, blev afsløret. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere (ARKIV) Lise Nørgaard på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, onsdag den 27. september 2017, hvor hendes bronzebuste, skabt af billedhuggeren Stine Ring Hansen, blev afsløret. Foto: Liselotte Sabroe

Han griner igen, fordi der netop er så mange sjove historier at fortælle om Lise Nørgaard.

Eksempelvis om hvorfor hun i 2007 endte med at gøre Hans-Jørgen Bøgfeldt til sin faste chauffør i hele landet – og ikke kun på Sjælland og Lolland-Falster.

»Hun rejste jo ud til foredrag, men når hun skulle til Fyn og Jylland, så tog hun med DSB. Men da de så indførte rygeforbud i togene, så ville hun ikke være med til det længere. Og så var Storebæltsbroen jo i mellemtiden blevet bygget, og ja, så begyndte vi også at køre til Fyn og Jylland.«

For der på Hans-Jørgens bagsæde var der både plads til et glas rødvin, en bid mad og en smøg.

»Man måtte jo ikke ryge i taxaer heller, men nu var det jo mig, der ejede bilen – og der er jo særlige vilkår for særlige personer, er der ikke?« siger chaufføren og slår en sidste latter op.

Lise Nørgaard sov stille ind 1. januar, mens hun var omgivet af sin familie. Den ikoniske journalist og forfatter blev 105 år.