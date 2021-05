Hvis man vil have succes som iværksætter, så skal man få en god idé og tro så meget på den, at man tør satse meget.

Det viste Joachim Latocha, at han gjorde, da han i 2020 sagde nej til 15 millioner kroner i 'Løvens hule'. Og nu vælter millionerne ind.

»Det var en anden rejse end den, som jeg ønskede at tage med det her firma,« siger Joachim Latocha om sit nej til investor Jesper Buchs tilbud om at sælge hele hans virksomhed for 15 millioner kroner.

Og det er han bestemt ikke ærgerlig over. For trods et halvsløjt coronaår for mange tøjvirksomheder har han god grund til at juble. Millionerne ruller ind i hans skjortevirksomhed Barons, der har fået et rekordoverskud.

Det værste for mig var at bruge min fritid på at købe tøj. Og i særlig høj grad at bruge min fritid på at stå og rode i udsalgsbunkerne i Magasin efter tre hvide skjorter Joachim Latocha, indehaver og stifter af Barons

Selskabet har femdoblet sin omsætning, så det i 2020 solgte for lidt over fem millioner kroner før skat, viser det netop offentliggjorte regnskab for selskabet ved navn Latron.

»Jeg tænker nogle gange på, hvordan det var gået, hvis der ikke havde været corona. Jeg tænker nogle gange, at det så var gået endnu bedre,« lyder det fra Joachim Latocha.

Det var for syv år siden, at den nu 35-årige iværksætter fik sin gode idé. Han arbejdede som konsulent i Deloitte, da han sammen med en kollega begyndte at diskutere kvaliteten af hvide skjorter.

»Jeg havde flere tusinder mandlige kollegaer, der allesammen gik i de samme få, dyre brands. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor det skulle være så dyrt at købe en hvid skjorte,« siger Joachim Latocha, der ikke selv har interesse i tøj og mode.

»Det værste for mig var at bruge min fritid på at købe tøj. Og i særlig høj grad at bruge min fritid på at stå og rode i udsalgsbunkerne i Magasin efter tre hvide skjorter,« fortæller han.

Det var den frustration, der førte til opstarten af onlineskjortefirmaet Barons.

»Jeg undersøgte, hvorfor alle hvide skjorter kommer fra de her meget store brands. For det kan da ikke være svært at lave en hvid skjorte. Men det fandt jeg så ud, at det er.«

»Det er et super sart produkt, og der er mange steder, hvor det kan gå galt. Det vidste jeg heldigvis ikke noget om dengang, og det får man en masse respekt for,« forklarer han.

Problemer eller ej, så er Barons kommet godt fra start. Efter eksponeringen i 'Løvens hule' væltede bestillinger ind, hvilket afspejles i regnskabet.

Selskabet er også ved at prøve kræfter med udlandet, hvor man indtil videre har etableret sig på det svenske og hollandske marked. Senere vil man også forsøge sig med Norge, Tyskland og Storbritannien.

»Vores drøm er at komme ud og udfordre Hugo Boss og Ralph Lauren og alle de her kæmpestore milliardgiganter,« siger Joachim Latocha.

Han uddyber, at han ikke ser sin virksomhed som et modefirma, der skal konkurrere på design.

»Vi ser os mere som et ecommerce-selskab. Vi laver ikke nye designs, og vi kommer sjældent med et nyt produkt.«

I stedet er det simpliciteten, der er grundkernen. At det skal være lettere og billigere at købe gode skjorter.

Ambitioner om at nå langt var også en af grundene til, at Joachim Latocha afviste Jesper Buchs tilbud og i stedet valgte at sige ja til Coolshop-ejer Jacob Risgaards tilbud om 750.000 kroner for ti procent af virksomheden.

»Når man har brugt så meget tid og investeret så meget af sit liv i et projekt, så har man ikke så meget lyst til at gå væk fra det projekt så tidligt i stadiet. Det ville have føltes, som om man nærmest droppede ud, inden man begyndte,« siger han.

Han kan desuden glæde sig over, at han nu også har fået en kendt tøjmand mere med i firmaet. Danmarks rigeste mand, Anders Holch Povlsen, købte sig for nylig ind i Jacob Risgaards selskab Coolshop, hvilket betyder, at han nu også indirekte er blevet medejer af Barons.

Og skulle Holch Povlsen have lyst til at give et par gode råd til Barons, så bliver han bestemt ikke afvist:

»Nej, det gør han ikke, og det ville da være en kæmpe positiv overraskelse, hvis man kunne bruge det netværk til at blive lidt klogere på, hvordan vi driver vores forretning. Det er da helt klart noget af det, vi håber på,« lyder det fra Latocha.