Han er Ruslands rigeste mand, han har spillet ishockey og stået på ski med Putin, og så har han skabt sig en imponerende tilværelse i den amerikanske elite.

Men hvem er Vladimir Potanin egentlig? Hvordan har han skabt sin formue? Og hvorfor er han ikke sanktioneret?

Der var i det sovjetiske Moskva, at Vladimir Potanin i 1962 så dagens lys for første gang. Og selvom han blev født ind i en højtstående kommunistisk familie med en læge og en diplomat som forældre, så var der næppe mange, der havde forudset, at han dag skulle toppe listen over Ruslands rigeste, blive ejer af to superyachter og ende som nær ven af hele to russiske præsidenter.

Men ikke desto mindre er det det, han er blevet – og han har klaret sig bemærkelsesværdig godt.

Putin får her præcenteret en plan for OL i Sochi. Foto: IVAN SEKRETAREV Vis mere Putin får her præcenteret en plan for OL i Sochi. Foto: IVAN SEKRETAREV

Hans formue er ifølge Forbes vurderet til 156 milliarder kroner, og han er så rig, at han måtte punge ud med mellem 250 og 500.000 millioner kroner, da han indgik et skilsmisseforlig med sin kone gennem 30 år, Nathalia Potanina.

Ud over at han er en af de få af de gamle oligarker, der har formået at holde en tæt forbindelse til den russiske regeringstop efter skiftet fra Boris Jeltsin til Putin, så har han også gjort sig bemærket ved endnu ikke at være blevet sanktioneret af Vesten. Sidstnævnte skyldes formentlig, at han i en eller anden grad har kunnet redegøre for sin formue overfor myndighederne – eller t de ikke har haft tid nok til at undersøge hans pengestrømme endnu.

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det måske, at Potanin har formået at nå ind i toppen af det elitære kunstmiljø i New York. Han har blandt andet givet store donationer til det kendte Guggenheim-museum – ligesom han også besad en stilling som administrator for museet, indtil han fandt det nødvendigt at trække sig fra den i begyndelsen af marts.

Desuden var han den første russer, der underskrev Microsoft-stifter Bill Gates og hans ekshustru Melinda Gates fond 'The Giving Pledge', hvor han lovede at bortgive det meste af sin formue til velgørenhed.

Potanin regnes for en af Ruslands originale oligarker. Han mødte som 30-årig Mikhail Prokhorov, der blev hans fremtidige samarbejdspartner.

Sammen grundlagde de først International Company for Finance & Investments og dernæst Onexim Bank, som dengang blev en af Ruslands største private banker, og som Potanin blev direktør for i en alder af blot 32 år.

Siden kastede han sig også ud i nikkelbranchen, der gennem virksomheden Norilsk Nickel for alvor fik hans formue til at svulme. Han har også haft investeringer i ingeniør-, medicinal-, forsikrings- og landbrugsbranchen samt i olie.

Russian President Vladimir Putin, left, listens to Interros Investment Company President Vladimir Potanin, in the Bocharov Ruchei residence outside the Black Sea resort of Sochi, Russia, Wednesday, Nov. 11, 2015.(Alexei Druzhinin, RIA-Novosti, Kremlin Pool Photo via AP) Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Russian President Vladimir Putin, left, listens to Interros Investment Company President Vladimir Potanin, in the Bocharov Ruchei residence outside the Black Sea resort of Sochi, Russia, Wednesday, Nov. 11, 2015.(Alexei Druzhinin, RIA-Novosti, Kremlin Pool Photo via AP) Foto: Alexei Druzhinin

I 90erne var Potanin meget tæt på den daværende russiske præsident, Boris Jeltsin, hvor han blandt andet fungerede som vicepremierminister i et halvt år fra 1996 til 1997.

Men som en af få oligarker 'overlevede' han skiftet til Putin. Mens andre tidligere betydningsfulde oligarker blev sendt ud i kulden af den nye præsident, blev Potanin tilnærmelsesvis ven med præsidenten, og de to har både spillet ishockey og stået på ski sammen.

Og Potanin var da også hurtig til at hive pengepungen frem, da der skulle bygges et skiresort til at huse OL i Sochi. Omkring 17 milliarder kroner kostede det ham.

»Vi stod på ski med præsident Putin i Østrig, og så var der en snak om, at det ville være godt at have sådan et resort i Østrig,« sagde Potanin til BBCi 2013.

Ligesom flere andre magtfulde russere har Potanin også haft et opsigtsvækkende dobbeltliv, som blev afsløret, da han fortalte sin kone gennem tre år, Nathalie Potina, at han ville skilles.

Parret havde sammen tre børn, men det viste sig, at Potanin gennem flere år havde haft en elskerinde, Ekaterina, som han angiveligt også havde fået et barn med. Parret er siden blevet gift.

Sagen vakte stor bevågenhed, da den foregik i England, og Nathalia Potanina sagsøgte ham for halvdelen af hans formue, hvilket sagen den til Storbritanniens dengang største skilsmissesag. Ifølge Daily Mail var Nathalia Potanina ikke tilfreds med udfaldet, og hun har siden forsøgt at få genoptaget sagen.

Spørgsmålet er, hvor meget hun vil få ud af det nu. Aktierne i Norilsk faldt med 90 procent på børsen i London, inden de blev suspenderet i en måned.

Selvom Potanin i årevis har været kendt for sine tætte forbindelser til Rusland, så er han indtil videre ikke sanktioneret i Vesten. Det har dog ikke forhindret hans formue i at falde med omkring en fjerdedel siden krigens begyndelse.

Potanin har ikke direkte kritiseret den russiske regering, men det vakte opsigt, at han offentligt har advaret om, at russiske sanktioner mod vestlige virksomheder kan blive katastrofale.

»For det første vil det tage os 100 år tilbage, til 1917, og konsekvenserne af sådan et skridt – global mistillid til Rusland hos investorerne – det ville vi opleve i mange år,« skrev han i en meddelelse på Norilsk Nickel. Han tilføjede, at han mente, at mange vestlige virksomheder nok ville komme tilbage på et tidspunkt.