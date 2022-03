2021 var et tragisk år for Halyna Hutchins familie.

Den 42-årige filmfotograf blev ved et uheld skudt og dræbt af skuespilleren Alec Baldwin på settet til filmen 'Rust'.

En tragisk begivenhed, hvor et ansvar endnu ikke er placeret, og hvor familien har lagt sag an mod de ansvarlige bag filmen. Dette er dog langt fra den eneste kamp Hutchins-familien kæmper lige nu.

Halyna Hutchins var nemlig ukrainer, og hendes forældre befinder sig lige nu i Ukraine – fanget i Kyiv under russernes angreb på byen. Det skriver TMZ.

Informationen kommer fra Halyna Hutchins enkemand, Matthew Hutchins.

Han fortæller, at Halyna Hutchins mor ikke kan forlade byen på en sikker måde og derfor fortsætter sit arbejde på det hospital i byen, hvor hun har arbejdet de sidste ti år. Også Halyna Hutchins far er fortsat i byen.

Et lille lys i mørket er dog, at Halyna Hutchins søster og 3-årige niece er lykkedes med at nå til den rumænske grænse, hvorfra de forsøger at blive evakueret.

Matthew Hutchins håb er, at der vil komme endnu mere hjælp til de ukrainske flygtningen samt militær og diplomatisk hjælp til de ukrainere, der kæmper imod russernes invasion.

Matthew Hutchins er også den primære drivkraft i det søgsmål, som familien har startet med Alec Baldwin »og andre, der var ansvarlige for sikkerheden på filmsettet«, som det lød fra deres advokat, Brian Parnish, på et pressemøde tilbage i februar.

Her lød det også, at de kræver en »betragtelig« erstatning for filmfotografens »uretmæssige« død.

Hun blev ramt af et skarpt skud fra en pistol, som Baldwin holdt i forbindelse med nogle prøver. Også instruktøren Joel Souza blev ramt, men overlevede.

Halyna Hutchins blev født i byen Horodets, som dengang var en del af Sovjetunionen og studerede blandt andet på universitetet i Kyiv. Hun flyttede siden til Los Angeles, USA for at få gang i sin karriere som filmfotograf.

Udover sin mand, Matthew Hutchins, efterlader hun sig også deres niårige søn.