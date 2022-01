Guld, ejendomme, aktier, diamanter eller måske Bitcoins. Mange er nok trætte af at se de negative renter æde løs af den surt tjente opsparing, mens inflationen samtidig banker i vejret og gør pengene mindre værd.

Men hvad skal man investere i i stedet? B.T. har bedt tre af Danmarks rigeste mænd om deres råd.

Mange har fordoblet deres formuer gennem mursten de seneste år, mens andre har tjent godt på Bitcoins. Og så er der dem, der har haft held med aktiemarkedet.

Ifølge it-millionæren Martin Thorborg skal man dog være varsom, hvis man skal gå aktievejen. Han grundlagde sin millionformue med internetfirmaet Jubii, som han solgte i år 2000.

Lars Seier Christensen på café Dan Turéll. Foto: Søren Bidstrup

»Ad to omgange har jeg taget nogle store tab på aktiemarkedet. It-boblen var rigtig dyr for mig privat, og så tabte jeg også en god portion penge i 2008, men ikke så meget. Men jeg har respekt for aktiemarkedet. Det har jeg,« siger han.

Ifølge Martin Thorborg er det vigtigt at overveje, hvornår man skal bruge sine penge:

»Hvis du skal bruge dem om et år eller om tre måneder, så ville jeg lade dem stå til negativ rente. For det er der mindst risiko ved i øjeblikket. Som enhver kan se, så er der fuld knald på alt. Bitcoins, guld, ejendomme og aktier. Det hele er meget usikkert i øjeblikket,« siger han.

Saxo Bank-stifter og milliardær Lars Seier Christensen er enig i, at de negative renter alene ikke bør afskrække en fra at have penge stående i banken. For der vil altid være en risiko ved andre investeringer.

»Bare faldet i de danske aktier siden nytår svarer til 15 års negativ rente. Så risikoen er jo langt, langt større, selvom negativ rente er irriterende,« siger han.

Han tilføjer, at han selv betaler et millionbeløb i negative renter.

Men hvad er det smarteste så at gøre? Her er Lars Seier, Martin Thorborg og Lars Tvedes råd:

Martin Thorborg, it-millionær og iværksætter

Martin Thorborg har to gange brændt fingrene på aktiemarkedet. Det blev dyrt for ham. Foto: Bax Lindhardt

»Mit råd er, at du skal finde ud af, hvor glad vil du blive, hvis du fordobler dine penge, kontra, hvor ked af det vil du blive, hvis du mister dem alle. Så tror jeg, man har fundet sin risikoprofil,« siger Martin Thorborg og tilføjer:

»Med det skattesystem, vi har i Danmark, er det eddermame hårdt at lave en god opsparing, og det er kraftedeme ærgerligt at brænde lortet af.«

»Og så er mit bedste råd, lad være med at investere i noget, som du ikke har forstand på. Det med for eksempel at investere i valuta, det skal man holde sig langt fra, medmindre man ved, hvad man laver. Så kan man lige så godt tage på Casino Copenhagen.«

Vil du alligevel forsøge dig med aktier, anbefaler Thorborg, at man gør det gennem en indeksfond – en såkaldt EFTer – hvor omkostningerne er små, og risikoen er lille. Her har man også mulighed for at sprede sine investeringer:

»Så har man sikkert fået en fin lille gevinst over de ti år uden at løbe en særlig stor risiko,« siger han.

Martin Thorborg spreder selv sine investeringer. En stor del af hans penge er bundet i virksomheder og iværksætteri, men derudover ejer han også et hus på Strandvejen, som er steget meget den seneste tid.

Desuden han han netop købt to hoteller og et vandrehjem på Bornholm sammen med sin kone, ligesom han har 'lidt Bitcoins', som han købte for længe siden.

Lars Tvede, milliardær, investor, iværksætter og forfatter

Lars Tvede investerer i aktier. Foto: Nils Meilvang

Den dansk-schweiziske rigmand Lars Tvede, der er chef for hedgefonden Atlas Global Macro, kommer gerne med bud på, hvad han mener en god investering vil være.

Han har tidligere fortalt til Euroinvestor, at han især er optaget af grøn energi og de råvarer, der skal bruges til at lave den grønne energi.

Da B.T. spørger ham, hvad hans bud på en god investering er, svarer han:

»Aktier i firmaer med tilknytning til den fysiske økonomi,« skriver han i en sms og uddyber, at han mener , at mine- og energiaktier nok vil give et hæjt afkast de kommende år.

Lars Tvede har desuden tidligere fortalt til Euroinvestor, at Atlas Global Macro har købt en del russiske aktier, mineaktier og emerging market-aktier.

Ifølge Tvede minder situationen nu om den, han oplevede i år 2000, hvor det russiske aktieindeks steg op mod 1000 procent i løbet af få år, og råvarepriserne fik en vild optur.

Lars Seier, stifter af Saxo Bank, investor i Parken og ejer af flere Michelin- restauranter

Lars Seier Christensen foran sit slot i Schweiz. Foto: Silla Bakalus

Lars Seier Christensen har ikke lyst til direkte at rådgive andre om, hvad de skal investere i, men han mener ikke, at de negative indlånsrenter er så høje, at det eneste fornuftige er at investere pengene i andet.

»Mit råd er, at man ikke skal investere i noget, bare fordi man ikke kan lide noget andet. Man skal kun investere i aktier for deres egen skyld ikke for at undgå noget andet,« siger han og tilføjer, at han selv egentlig er godt tilfreds med de negative renter, når han ser på de seneste ugers fald på aktiemarkedet.

Han ejer en del aktier i Parken Sport & Entertainment, men oplyser, at han generelt ikke selv investerer i børsnoterede aktier.

Derudover har Lars Seier Christensen, der har en solid baggrund i bank- og finansverdenen, en stor interesse i valutahandel og kryptovaluta.

Lars Seier Christensen ejer desuden et mindre slot i Schweiz, flere luksusbiler samt Michelin-restauranterne Geranium og Alchemist og cafeen Dan Turell.