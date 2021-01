Grimes, der er Elon Musks kæreste, er blevet smittet med coronavirus.

Det afslører hun i en Instagram-story ifølge Independent, hvor piben har en anderledes lyd, end man ellers lige skulle tro, den ville have, når man har fået en smitsom virus i kroppen:

»Jeg har endelig fået covid-19, men jeg nyder underligt nok feberdrømmen fra Dayquil 2021,« lyder det.

Dayquil er medicin, der bruges til behandling af hoste og forkølelse. Og det lindrer tydeligvis hos Grimes, for der er altså ingen triste miner at spore hos den 32-årige canadier, der til dagligt er er sanger og sangskriver.

Elon Musk og Grimes. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Elon Musk og Grimes. Foto: ANGELA WEISS

På trods af, at hun har fået coronavirus, så beretter hun ikke, om det også har ramt hendes otte måneder gamle søn, som hun har fået med Elon Musk.

De to fik omgivelserne til at spærre øjnene op, da de navngav sønnen X Æ A-Xii.

Elon Musk var selv ude i noget af et coronamysterium, da han tilbage i november afslørede, at han inden for et kort tidsinterval fik både en positiv og negativ test.

Elon Musk og Grimes, der går under det borgerlige navn Claire Boucher, har dannet par siden 2018. Tesla-grundlæggeren overtog for nylig tronen som verdens rigeste fra Jeff Bezos, og han er nu intet mindre end 1.121 milliarder kroner værd.

Rigdommen skyldes i høj grad aktierne i Tesla, hvor han ejer en femtedel. Aktiekursen steg med monstrøse 750 procent i 2020 og fortsætter samme kurs i starten af 2021.