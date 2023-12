Der er fuld fart på Egeskov Slot på Fyn. Først dannede slottet kulissen om et vaskeægte kærlighedeventyr mellem grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og prinsesse Alexandra. Og nu får slottet en helt ny rolle.

Og endda en form for hovedrolle. For slottet skal de næste tre år danne ramme om en romanserie og en tv-serie.

Det fremgår af et opslag på slottets Instagram.

»Egeskov Slot er omdrejningspunkt i storstilet historisk romanprojekt og tv-serie! De næste tre år år danner Egeskov Slot ramme om en storslået romanserie fra Politikens Forlag, inspireret af virkelige hændelser tilsat en masse fiktion og drama. Romanerne er skrevet af Anne-Grethe Bjarup Riis og Thomas Rydahl, og den første med titlen ’Ulykkens år’ udkommer i maj 2024,« lyder det blandt andet i opslaget.

Prinsesse Alexandra af Berleburg og Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Alexandra af Berleburg og Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Her fremgår det også, at filmrettighederne er solgt til SAM Productions, der allerede er i fuld gang med at udvikle en dramaserie.

Seriens første bog kommer til at hedde 'Ulykkens år' og vil udspille sig i anden halvdel af 1800-tallet.

Det er Politikens forlag, der udgiver ‘Ulykkens år’, og romanen vil blandt andet omhandle et trekantsdrama, hvor et kærlighedsbrev, en staldknægt og intrigante tjenestepiger er involveret.