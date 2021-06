Mens Caroline Fleming og hendes søster tilsyneladende stadig ikke er blevet enige om regnskabet for Valdemars Slot, vokser bekymringen for slottets fremtid.

Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig, der indtil for nylig sad i bestyrelsen for slottet, er bekymret for, at ingen tilsyneladende for tiden har ansvaret for det kendte slot.

»Jeg synes, det er virkelig underligt, for hvem bestemmer på Valdemars Slot? Hvem sørger for, at tingene kører?« siger han og tilføjer:

»Faktum er, at vi taler om et af Danmarks største kulturklenodier, og der er ingen, der har ansvaret for noget lige nu. Og det synes jeg er sindssygt.«

Christian Ahlefeldt-Laurvig var indtil for nylig medlem af slottets bestyrelse. Men da slottets to ejere, Caroline Fleming og hendes søster, Louise Albinus, ikke kunne blive enige om en godkendelse af et regnskab, sendte Erhvervsstyrelsen selskabet bag slottet, Valdemars Slot Gods A/S, til tvangsopløsning.

Samtidig blev bestyrelsen og ledelsen opløst, og da der endnu ikke er udpeget en advokat, der skal fungere som likvidator og tage sig af tvangsopløsningen, er slottet lige nu i en slags ingenmandsland.

Louise Albinus' søster var direktør for slottet, mens hendes mand, Nikolaj Albinus, var bestyrelsesformand. De er begge fraflyttet slottet og afventer at blive kaldt ind af skifteretten, hvilket ifølge Christian Ahlefeldt-Laurvig endnu ikke er sket.

»Hvem skal man ringe til, hvis taget styrter sammen, eller det regner ind? Hvem har ansvaret lige nu?« siger Christian Ahlefeldt-Laurvig, der selv er medejer af Tranekær Gods på Langeland og derfor kender en del til at drive en godsejendom.

»Jeg synes, det er ret vildt. Det er jo ikke en fabrik, hvor man kan låse og slukke for maskinerne og åbne igen til august. Det her er jo en dynamisk virksomhed med jord, skov, parker og have, og turistsæsonen skulle åbne her 24. juni, men hvem står for det?« spørger den frustrerede greve.

Og han har god grund til sin frustration.

Ifølge en af Danmarks førende konkursadvokater, Pernille Bigaard fra Skau Reipurth & Partnere, er det korrekt, at der for tiden ikke er nogen, der har det egentlige ansvar for slottet.

»Principielt er der ingen, der har ansvaret lige nu,« siger hun og tilføjer, at det dog i sådan en situation er normalt, at den fratrådte ledelse sørger for virksomhedens drift, indtil der bliver fundet en likvidator.

Balladen på Valdemars Slot Valdemars Slot, der i 12 generationer har tilhørt den adelige familie Iuel, er i overhængende fare for at ryge ud af familien, efter at selskabet bag slottet er blevet sendt til tvangsopløsning.



Det sker, fordi Caroline Fleming ikke har villet godkende det seneste regnskab for selskabet Valdemars Slot Gods A/S, oplyser bestyrelsesmedlem for selskabet bag slottet, Christian Ahlefeldt-Laurvig. Caroline Fleming har ifølge Berlingske mistet tilliden til sin søster og udtrykt bekymring for, at Louise Iuel Albinus og hendes mand, Nikolaj Albinus, skulle have brugt af slottets midler til private formål. Regnskabet blev efterfølgende gennemgået påny og viste, at Louise Iuel Albinus havde taget et mindre lån fra Valdemars Slot, hvilket var i strid med selskabsloven. Derudover blev der ikke fundet andre beviser på, at Louise Iuel Albinus eller hendes mand havde brugt selskabets penge til privatforbrug. Derefter fik Louise og Nikolaj Albinus, ifølge Berlingske, lavet et nyt regnskab, men også det fandt den tidligere baronesse misvisende, hvilket resulterede i, at der ikke blev afleveret et regnskab til tiden. Valdemars Slot er efterfølgende blevet sendt til tvangsopløsning. Bliver de to søstre ikke snart enige om et regnskab med likvidator, kan det ende med en tvangsoløsning eller konkurs, hvorefter Valdemars Slot vil blive solgt til højestbydende.

»Men det kan være ubehageligt for ledelsen, hvis ejerkredsen ikke kan blive enige om at drive det frem til, at likvidator kommer på,« siger hun og tilføjer, at det ville være smartest, hvis de to søstre kunne blive enige om at drive godset videre, indtil der er kommet en likvidator.

Skifteretten i Svendborg oplyser til B.T., at man forventer at udpege en likvidator i næste uge.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra både Caroline Fleming og Nikolaj Albinus til problemerne på Valdemars Slot. Caroline Fleming ønsker ikke at udtale sig, oplyser Elisa Lykke, mens Nikolaj Albinus ikke er vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

B.T. har også spurgt Erhvervsstyrelsen, der har sendt Valdemars Slot Gods A/S til tvangsopløsning, om hvad man gør i den situation, som selskabet bag slottet er havnet i.

Styrelsen henviser til Selskabslovens paragraf 229, der lyder:

'I perioden fra kapitalselskabets oversendelse til skifteretten og til der enten er udpeget en likvidator, eller selskabet er opløst, må den hidtidige ledelse i kapitalselskabet alene foretage de dispositioner, der er nødvendige, og som kan gennemføres uden skade for selskabet og dets kreditorer.'