Hele Græsted Revy er blevet aflyst kun en uge inden premieren.

Det bekræfter René Richardt – der sammen med sin kone ejer Græsted Kro, hvor revyen, han også selv skulle have spillet med i, holder til. Det bekræftes til B.T.

»Vores skuespiller John Batz er desværre gået ned med stress og angst. Vi har prøvet at få fat på en afløser, men det er jo svært, når vi er så langt inde i revysæsonen, og vi spiller så lang tid, som vi gør,« forklarer René Richardt.

Premieren skulle have stået på fredag i næste uge, og derfra skulle revyen have kørt indtil 30. september.

Så det gør selvsagt ondt på pengepungen at skulle aflyse den prisvindende revy, forklarer kroejeren med et suk.

»Jeg har brugt mange timer på at tilbagebetale alle de folk, der har købt billetter. Det var tungt, for de havde glædet sig til at komme, og så sandelig også at se det tal blive mindre og mindre. Vi har en kro, som kommer til at mangle 3000-4000 gæster,« fortæller René Richardt.

Heldigvis har der været fornem opbakning fra landets mange andre revyer.

For René Richardt og konen Vibe stod med den aflyste revy med et nyt problem – nemlig tre måneders hul i kalenderen for Græsted Kro.

»Der er stort set ikke én revy, der ikke har ringet og tilbudt deres hjælp. Nogle vil komme og optræde, og andre gør det for næsten ingenting og vil bare hjælpe og prøve at sørge for at bevare den her arbejdsplads, så det har været stort.«

René Richardt, Trine Appel og John Batz var skuespillerholdet i Græsted Revyen 2022, der nu er blevet aflyst. Foto: PR Vis mere René Richardt, Trine Appel og John Batz var skuespillerholdet i Græsted Revyen 2022, der nu er blevet aflyst. Foto: PR

Derfor er både august og september måneds erstatningsunderholdning som foredrag og koncerter på kroen allerede så godt som på plads.

Men det sikrer i sig selv ikke den historiske kros overlevelse.

»Vi er fortrøstningsfulde i den henseende, at vi håber på fuld opbakning fra alle, der kan lide Græsted Revyen og Græsted Kro,« forklarer René Richardt.

»Men det er klart, at når vi lige har haft et par år med corona, og vi står med det her nu også, så bliver man det lidt rystet og får lidt ondt i maven.«

Men der er stadig masser af håb og krydsede fingre i den nordjyske stationsby, så ifølge revyskuespilleren er det forhåbentligt nu, det begynder at lysne igen.