Gordon Ramsay har altid været kendt for at være totalt bramfri.

Uanset kontekst, og uanset hvem det er rettet mod.

Denne gang er det rettet mod alle dem, der tror, han er blevet bedstefar. Den famøse tv-kok er far til fem og fik senest en søn ved navn Oscar for blot et år siden. I en alder af 53 år.

Og netop tv-kokkens efterhånden fremskredne alder har fået mange til at tro, at der nu er tilføjet en ny gren i Ramsay-familien.

Det fortæller han ifølge The Mirror til magasinet Men's health:

»Skrid ad helvede til. Hvis jeg bliver kaldt bedstefar en fucking gang mere, så går jeg amok,« siger han.

Han fortæller videre, at det allerværste er, når folk tror, at hans ene søn, 20-årige Jack, er faren til Oscar. Selv om de to rent faktisk bare er brødre.

Ud over Jack og Oscar er Gordon Ramsay far til Megan, Matilda og Holly. Han har fået alle fem børn med sin kone Tana.

Han har gennem årene blandt andet hundset med deltagerne i de populære tv-programmer 'Master Chef', 'Hell's Kitchen' og 'Ramsay's Kitchen Nightmares'. Her har den temperamentsfulde skotte aldrig været bleg for at kalde en spade for en spade.

Han har de seneste år været et af omdrejningspunkterne i programmet 'Ramsay, Gino and Fred's Road Trip', hvor han sammen med to andre kokke turnerer verden rundt.