»Der er ingen, der må vide noget om det her.«

'Go' morgen Danmark'-eksperten Michelle Kristensen, der også driver sin egen virksomhed, MK Universet, skulle lige vende sig til at blive omtalt som lesbisk i medierne og af bekendte, da hun efter længere tids tilløb præsenterede sin kæreste, Pernille.

Det siger hun i et interview med Femina.

»Når vi var ude at spise, sagde jeg til Pernille: 'Du skal ikke røre mig, når vi er ude'. Jeg var ved at brække mig over, at det skulle være sådan.«

Michelle Kristensen, iværksætter, forfatter og foredragsholder indenfor sundhed. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Michelle Kristensen, iværksætter, forfatter og foredragsholder indenfor sundhed. Foto: Thomas Lekfeldt

Iværksætteren forklarede yderligere, at hun også kaldte sin kæreste, Pernille, for »en veninde«, når de sammen mødte nogle af deres bekendte.

Michelle Kristensen blev for alvor kendt, da hun flittigt besøgte 'Go' morgen Danmark'-studiet for at give sundhedstips til seerne.

I 2017 blev hun ramt af stress, hvilket fik hende til at tage en puster fra den travle hverdag.

I dag er Michelle Kristensen tilbage i fuldt vigør, og hun kan endda bryste sig af en titel som bonusmor, da kæresten Pernille har en søn fra et tidligere forhold.