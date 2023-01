Lyt til artiklen

Hun blev idømt 20 års fængsel og en bøde på 750.000 dollar, svarende til 5,3 millioner danske kroner, for sexhandel med mindreårige.

Nu forsøger Ghislaine Maxwell så at skabe tvivl om britiske prins Andrews rolle i Jeffrey Espstein-sagen.

I et nyt interview optaget i fængslet, hvor hun afsoner sin straf, påstår Ghislaine Maxwell, at billedet af prins Andrew og Virginia Giuffre er falsk. Det skriver flere britiske medier heriblandt The Independent og The Guardian.

»Det er falsk. Jeg tror ikke ét sekund på, at billedet er ægte,« lyder det fra Ghislaine Maxwell, der tilføjer:

»Der har aldrig været en original, og der findes intet fotografi. Jeg har aldrig set andet end en fotokopi.«

Ghislaine mener ikke, at dette berømte billede af prins Andrew med hånden omkring Virginia Roberts er ægte. Det er Maxwell, der ses i baggrunden, og billedet er taget i Maxwells hus i London. Foto: HANDOUT Vis mere Ghislaine mener ikke, at dette berømte billede af prins Andrew med hånden omkring Virginia Roberts er ægte. Det er Maxwell, der ses i baggrunden, og billedet er taget i Maxwells hus i London. Foto: HANDOUT

Det omtalte billede af prins Andrew og Virgina Giuffre har været en del af det civile søgsmål mellem Giuffre og prins Andrew.

Her påstod Giuffre, at prins Andrew havde sex med hende tre gange i 2001, da hun blot var 17 år gammel og blev holdt som prostitueret af den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein. Mens prins Andrew påstod. at han aldrig havde mødt Virgina Giuffre.

Prins Andrew indgik i februar et forlig med Virginia Giuffre. Her fremgik det af retsdokumenterne, at prins Andrew har intentioner om at donere »et væsentligt beløb« til en velgørenhedsorganisation, der støtter ofrenes rettigheder. Det hele faldt på plads få uger inden, at han skulle have været afhørt af Giuffres advokater.

Interviewet med Ghislaine Maxwell på TalkTV blev optaget i august og har premiere mandag aften.