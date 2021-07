Ghislaine Maxwell kan nu atter se sit navn skrevet i et kedeligt dokument.

Denne gang drejer det sig dog ikke om dokumenter vedrørende den verserende straffesag mod hende.

Afsenderen på det omtalte dokument er nemlig delstaten New Yorks Department of Taxation and Finance.

Skattemyndigheden har nemlig netop udgivet en liste over de 250 borgere, der har været dårligst til at få betalt deres skat.

Hvem er Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell blev født 25. december 1961.

Maxwell voksede op i London, hvor hun blev en kendt jetsetter og desuden blev uddannet fra Oxford University.

Maxwell er datter af den afdøde britiske mediemogul Robert Maxwell. Maxwell har både britisk og amerikansk statsborgerskab.

Maxwell er tidligere kæreste og langvarig partner med den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein.

Maxwell har igennem mange år været ven med den britiske prins Andrew. Hun skal have introduceret ham for Jeffrey Epstein, hvorefter de to blev venner.

Maxwell vil i november blive fremstillet ved retten i New York, tiltalt for at have assisteret, faciliteret og bidraget til Epsteins misbrug af mindreårige piger heriblandt ved at hjælpe Epstein med at rekruttere, groome og i sidste ende misbruge ofre, som Maxwell og Epstein begge vidste var under 18 år.

Maxwell nægter sig skyldig.

Og her står Ghislaine Maxwell altså som nummer 47 på listen, der også tæller Elvis' datter og New Yorks taxakonge.

Således fremgår det af dokumentet, at briten, der er datter af nu afdøde rigmand og mediemogul Robert Maxwell, skylder 1,52 millioner dollar i skat i delstatens hovedstad, Albany.

Det svarer til omtrent 9,6 millioner danske kroner.

Penge, der ifølge opgørelsen skulle være betalt af hendes personlige indkomst.

Lisa Marie Presley er datter af Elvis Presley og Priscilla Presley. Foto: JIMMY MORRIS

På listen finder man også navne som Lisa Marie Presley, som indtager plads nummer 177 på listen over dårlige betalere.

Ifølge dokumentet skylder hun sammenlagt 640.552 dollar væk – cirka fire millioner kroner.

Allerøverst på listen står et navn, som de færreste danskere nok har hørt før. Evgeny ‘Gene’ Freidman. Han går også under titlen New Yorks taxakonge, idet han på et tidspunkt havde 800 af de velkendte gule taxaer i sin flåde.

Han skylder over 18,7 millioner dollar – 118 millioner kroner – i skat i delstaten New York.

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

I storbyen New York sidder Ghislaine Maxwell i øjeblikket fængslet, mens hun afventer sin retssag i november.

Efter hun blev anholdt i juli sidste år, har hun fem gange forsøgt at blive løsladt mod kaution. Og fem gange er det blevet afslået.

Den 59-årige kvinde er tiltalt for at have medvirket til sextrafficking, overgreb og medvirken til overgreb mod mindreårige. Hun nægter sig skyldig i samtlige forhold.

Bliver hun kendt skyldig ved retssagen, som starter i november, risikerer hun at tilbringe resten af sit liv i fængsel.