George Clooney, der netop er blevet kåret som Årets Mand af det engelske mandeblad GQ, indrømmer i et ærligt interview, at han ikke var rigtig lykkelig, før han mødte sin kone.

»I 36 år var jeg den fyr, der, hvis et barn brød ud i gråd, sagde: ‘Tager du pis på mig’. Nu er jeg pludselig selv manden med barnet,« siger han ifølge Daily Mail.

Den 59-årige skuespiller var ellers overbevist om, at han hverken skulle giftes eller have børn. Det vil sige, det troede han. Indtil han mødte advokaten Amal og ændrede mening – om begge dele.

I 2014 blev parret gift, og i dag er han blevet far til de tre-årige tvillinger Ella og Alexander.

George Clooney sammen med sin kone advokaten Amal Clooney. Sammen har parret tvillinger på tre år.

Inden han mødte sin kone, var George Clooney ellers godt tilfreds med et liv, der var fyldt ud af arbejde og gode venner.

»Jeg vidste ikke, hvor tomt, det var, før jeg mødte Amal. Så ændrede alting sig. Og jeg opdagede, at der faktisk havde været et stort tomrum…,« siger han ifølge Daily Mail.



Nok er han netop kåret som årets mand, men alligevel åbner George Clooney op om frygten for at blive for gammel til Hollywood.

»Jeg elsker den her branche. Jeg ønsker ikke at blive 60 og bekymre mig om, at en caster, en ung producer eller filmmager ikke tænker på mig mere. Jeg vil være involveret,« siger han som forklaring på, hvorfor han har skiftet jobbet foran kameraet ud med et bag – som filmproducer.