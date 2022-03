Det seneste år har budt på både op og nedture for den kendte iværksætter Ilse Jacobsen.

I september måned sidste år fik designeren, der blev kendt for sine gummistøvler fra Hornbæk, konstateret lymfekræft.

Lige siden har hun fået ugentlige behandlinger på Rigshospitalet. Behandlinger, der har slidt på hende, fortæller hun til Magasinet Nord.

Som konsekvens af kemokuren, som den 61-årige Ilse Jacobsen kalder ‘ren rottegift’, har hun fået sår i spiserøret, mistet appetitten og tabt sig 20 kilo.

Designer og iværksætter Ilse Jacobsen med hunden Konrad, før hun blev syg. Hunden har været en trofast støtte under hendes sygdom fortæller hun i Magasinet Nord. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Designer og iværksætter Ilse Jacobsen med hunden Konrad, før hun blev syg. Hunden har været en trofast støtte under hendes sygdom fortæller hun i Magasinet Nord. Foto: Søren Bidstrup

Men det har ikke slået hende omkuld. Der er nemlig også sket gode ting, det seneste halve år. For under sin sygdom er hun flyttet i et nyt hus.

Det var en gammel drøm, der gik i opfyldelse. For Ilse Jacobsen har drømt om sit nye hus i hele 45 år.

»Som ung pige skrev jeg et brev til ejeren, hvor jeg pænt gjorde opmærksom på, at jeg gerne ville købe det, og lagde det i husets postkasse,« siger hun til Magasinet Nord.

Brevet var en investering i fremtiden. For da det tidligere medlem af ‘Løvens Hule’ – kort før hun blev syg – var en tur i skoven, stødte hun på ejeren.

De faldt i snak, og han lovede, at han ville være klar til at sælge sit hus om to år.

Så længe kom der dog ikke til at gå, for 14 dage efter døde ejeren, og Ilse Jacobsen måtte slå til.

Derfor er hun nu sammen med sin mand flyttet i deres nye 350 kvadratmeter store hus.

Praktisk nok skal hun ikke til at ændre navn på firmaet – for også det nye hjem ligger i Hornbæk.