For 31. gang afholdes Gaffa-Prisen, og efter et coronaramt 2021, er prisuddelingen tilbage med, hvad de beskriver som ‘for fuld smadder’.

Og nu kan arrangørerne løfte sløret for de tre sidste navne, der fuldender liveprogrammet.

Det er Aurora, Tina Dickow og Livløs, der bliver kronen på værket.

Gaffa-Prisen uddeler priser i hele 18 kategorier, og de nominerede er stemt ind af magasinets læsere og brugere.

Udover de netop afslørede tre sidste livemusikere, kommer også Brimheim, Prisma, Fabräk og Carl Knast.

Gaffa-Prisen løber af stablen 3. marts i Musikhuset i Aarhus.

Thomas Skov og Carsten Holm bliver aftenens værter, og for første gang, er der faktisk mulighed for at feste med en kendt efterfølgende.

En billet giver nemlig også adgang til efterfesten, som afholdes umiddelbart efter showet.

Sidste års helt store vinder blev poprocktrioen Jung, der vandt hele fem priser.