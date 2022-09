Lyt til artiklen

Balladen om Valdemars Slot og dets historiske indbo fortsætter. Mens en del af de historiske ting snart kan købes på en auktion hos Bruun Rasmussen, er der nu opstået et nyt problem.

Et af de gamle, værdifulde malerier, som skulle blive på slottet, er på mystisk vis blevet fjernet. Og slottets nye ejer, Caroline Flemings lillesøster, Louise Albinus, kan ikke få at vide, hvor det præcis er henne.

Ifølge Louise Iuel Albinus har auktionshuset Bruun Rasmussen maleriet:

»Bruun Rasmussen har sagt til mig, at de har maleriet, men de vil ikke oplyse, hvor det er,« skriver Louise Iuel Albinus i en sms til B.T.

Louise Iuel Albinus med sin far, den afdøde lensbaron Niels Iuel Brockdorff. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Louise Iuel Albinus med sin far, den afdøde lensbaron Niels Iuel Brockdorff. Foto: Sonny Munk Carlsen

Men det vil auktionshuset ikke bekræfte:

»Louise er – efter min bedste overbevisning – fuldt ud informeret om maleriet via vores sælgers advokat,« lyder det fra Kasper Nielsen, der er Vurderings- og salgsdirektør hos Bruuns Rasmussen.

Mystikken om det forsvundne maleri kommer i kølvandet på, at Caroline Fleming og hendes søn, Alexander Fleming, der ejer indboet, har valgt at sætte en stor del af det til salg hos auktionshuset Bruun Rasmussen.

Sagen om det forsvundne maleri blev først beskrevet af Weekendavisen, hvor det fremgår, at der er tale om et stort maleri af den tidligere hofmaler Pilo til en værdi af mellem 600.000 og 800.000 kroner.

Her ses det forsvundne maleri fra Valdemars Slot malet af Pilo. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses det forsvundne maleri fra Valdemars Slot malet af Pilo. Foto: Privatfoto

Maleriet, der forestiller Anne Margrethe Juel, der i 1700-tallet var slotsfrue på godset, er en af 14 genstande, som ifølge en gammel klausul fra 1923 ikke må fjernes fra Valdemars Slot så længe familien Juel ejer slottet, da de har høj historisk betydning.

Derudover har Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Statens Museum for Kunst forkøbsret til de 14 genstande, der også tæller flere andre malerier.

Alligevel er maleriet blevet fjernet i forbindelse med, at det indbo, der skulle sælges på auktionen, blev hentet i flyttebiler. Ifølge Louise Iuel Albinus har hun fået at vide, at det er sendt til restaurering, men hun kan ikke få at vide hvor.

»Jeg ved ikke, hvor det forsvundne maleri er, og jeg ved heller ikke, hvem der har bestemt, at det skal restaureres. Men maleriet er i hvert fald ikke på Valdemars Slot,« skriver Louise ‘Duddi’ Albinus til B.T. og forklarer, at maleriet har en stor betydning for hende, og at hun ønsker, at det skal hænge på Valdemars Slot igen, hvor det hører hjemme.

Valdemars Slot har været i familien Iuels eje i 12 generationer. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Valdemars Slot har været i familien Iuels eje i 12 generationer. Foto: Bax Lindhardt

Kasper Nielsen, vurderings- og salgsdirektør hos Bruun Rasmussen, ved I, hvor Pilo-maleriet befinder sig?

»Det spørgsmål hører under vores konfidentialitetspolitik, så hvad vi måtte vide omkring, hvad folk har, og hvor det befinder sig henne, det kan vi ikke at udtale os om.«

»Det eneste, jeg kan sige, er, at billedet ikke er indleveret til salg hos os, og at alle de væsentligste parter i sagen – herunder de nuværende residerende på Valdemars Slot – efter min bedste overbevisning godt ved, hvor billedet er henne.«

Betyder det, at billedet ikke er i jeres besiddelse?

Det er Caroline Flemings søn, Alexander, der er ejer af indboet fra Valdemars Slot. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere Det er Caroline Flemings søn, Alexander, der er ejer af indboet fra Valdemars Slot. Foto: Sonny Munk Carlsen

»Nej, Jeg siger bare, at vi ikke har det til salg, og alle implicerede parter burde vide, hvor maleriet er henne, og hvordan ejerforholdene er, og det er det.«

»Bruun Rasmussen Kunstauktioner er på vegne af en rekvirent blevet bedt om at sælge nogle ting, som den pågældende person har ejendomsret til, og så er der nogle andre genstande fra slottet, som vi har været behjælpelige omkring. Men hvor de ting er, hvem der ejer dem, og hvor de ender henne, det er ikke noget, jeg kan udtale mig om.«

Så det skal forstås sådan, at billedet ikke er indleveret til salg hos jer?

»Det er fuldstændig korrekt. Maleriet er ikke indleveret til salg hos Bruun Rasmussen, og hvad der skal ske med det, har vi hverken viden om eller indflydelse på.«

Louise Albinus kan ikke længere bruge Valdemars Slot som museum, da det meste indbo er blevet fjernet. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Louise Albinus kan ikke længere bruge Valdemars Slot som museum, da det meste indbo er blevet fjernet. Foto: Bax Lindhardt

Når du siger alle parter, mener du så også Louise Albinus?

»Det går jeg stærkt ud fra. Men i henhold til vores konfidentialitetspolitik, så er vores dialog omkring det bagvedliggende ved salget alene med sælgers advokat – ikke Louise Albinus.«

Men du kan ikke kommentere på, hvor billedet er henne?

»Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan igen bekræfte, at maleriet ikke er indleveret til salg hos os. Og hvor det ender, er op til andre at afgøre.«

Men du vil ikke afvise, at det befinder sig hos Bruun Rasmussen?

»Det kan jeg, pga. vores konfidentialitetspolitik, hverken be- eller afkræfte.«