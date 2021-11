At forfattere og anmeldere nogen gange er uenige om, hvordan et værk skal anmeldes, er velkendt.

Men få er alligevel så åbenmundede i deres kritik af anmeldere, som forfatteren Kaspar Colling Nielsen har været i kølvandet på udgivelsen af sin nye bog 'Frelseren fra Hvidovre'.

I et opslag på sin Facebook langer han ud efter Politikens anmelder Mikkel Krause Frantzen, der har givet bogen to hjerter, og kalder ham en idiot.

»Bliver slagtet i Politiken med to hjerter af Mikkel Krause Frantzen, som jeg godt nok også indirekte omtaler i bogen som en idiot (hvad han også er), men alligevel, jeg nævner ham ikke ved navn,« skriver Kaspar Colling Nielsen i opslaget, hvor også Weekendavisens anmelder Klaus Rothstein fremhæves for aldrig at have kunnet lide forfatterens bøger.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Krause Frantzen, men han har ikke lyst til at udtale sig. Det vil avisens litteraturredaktør, Jes Stein Pedersen, til gengæld gerne.

Han fortæller, at anmelderen ikke har følt sig genkendt i bogen, og at han selvfølgelig havde afvist at anmelde den, hvis det var tilfældet.

Nu, hvor Kaspar Colling Nielsen synes, at Mikkel Krause Frantzen er en idiot, vil Politiken fremover ikke lade ham anmelde Collings bøger.

»Jeg synes, at det ville være forkert at have den signalforvirring i det offentlige rum,« siger Jes Stein Pedersen og siger, at anmelderen og forfatteren derfor skal »have lidt afstand fremover«.

Da Berlingske spørger ind til, om dette betyder, at forfattere fremover kan få fjernet bestemte anmeldere ved at kalde dem eksempelvis idioter, anerkender Jes Stein Pedersen problematikken.

»Ja, det gør det jo lidt vanskeligt, for den situation skal vi jo heller ikke have. Mit grundposition er, at vi er opmærksomme på habilitetsproblemet, og i dette tilfælde var anmelderen ikke klar over, at han angiveligt selv optrådte i romanen. Og at denne sag derfor er en storm i et glas vand,« siger Jes Stein Pedersen.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kaspar Colling Nielsen.