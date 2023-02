Lyt til artiklen

Han sendte en byge af skud mod badeværelsesdøren. På den anden side stod hans kæreste. Hun blev dræbt af tre skud.

Tirsdag er det ti år siden, at den sydafrikanske atlet Oscar Pistorius – også kendt som 'Blade Runner' – påstod, at han dræbte Reeva Steenkamp ved et uheld. Nu kan han snart blive løsladt. Men det er der flere, der er imod.

»Han er en morder, og han bør forblive i fængslet.«

Sådan lød det forleden fra Barry Steenkamp, i et interview med Daily Mail, efter at han havde mødt sin datters morder.

Oscar Pistorius i retten i august 2013.

Barry Steenkamp mistede sin datter, modellen Reeva Steenkamp, på valentinsdag for præcis ti år siden. Hun blev 29 år.

Drabet skete i parrets fælles hjem i Johannesburg i Sydafrika, hvor Oscar Pistorius altså skød flere gange gennem badeværelsesdøren. Han troede, at der var en indbrudstyv bag døren, forklarede han.

Tre af de fire skud, han affyrede ramte Reeva Steenkamp. Først i hoften og derefter i både hånden og i hovedet, da hun havde taget armene op for at beskytte sig.

Sagen vakte stor opsigt, og i 2015 blev Oscar Pistorius første gang idømt en straf. Han fik seks års fængsel. Men anklagemyndigheden mente, at straffen var for lav. Og ved en efterfølgende appelsag, blev han i stedet idømt 13,5 års fængsel. Med mulighed for en prøveløsladelse efter afsoning af halvdelen af straffen.

Oscar Pistorius og Reeva Steenkamp i 2012.

Og det er der, Pistorius er nu. Han har afsonet halvdelen, og efter sydafrikansk lov skal han som en del af prøveløsladelsesprocessen mødes med sin dræbte kærestes forældre – et møde, der skal virke genoprettende på retfærdigheden.

Det møde er nu blevet holdt, og det var det, som Barry Steenkamp fortalte om til både Daily Mail og ITV. Og som tilsyneladende ikke gav det resultat, som det sørgende forældrepar havde håbet på.

Barry Steenkamp fortalte ellers, at både han og hans kone, June Steenkamp, egentlig havde tilgivet Pistorius for drabet, men at det ændrede sig, efter de havde mødt ham.

»Alt som June (Reevas mor, red.) og jeg ville vide var sandheden, at det vi føler er sandheden – at han rent faktisk dræbte Reeva i vrede,« forklarede Barry Steenkamp til ITV:

Barry Steenkamp tror ikke på Oscar Pistorius og synes, det er et problem, at Pistorius ikke indrømmer, at drabet på Reeva var overlagt.

Men han blev skuffet:

»Jeg fik ikke det svar, som jeg ønskede,« fortalte han.

For selvom Pistorius lod tårerne få frit løb, da han læste et brev fra June Steenkamp, som Barry Steenkamp havde taget med, så føler Barry Steenkamp ikke, at han sagde sandheden.

Pistorius holdt nemlig fast i forklaringen om, at han dræbte sin kæreste ved en fejl – og ikke i vrede, hvilket Barry Steenkamp mener. Og derfor mener Barry Steenkamp ikke, at Pistorius burde blive lukket ud af fængslet.

Pistorius havde også truet fodboldspilleren, Marc Batchelor (tv).

Og den holdning er han tilsyneladende ikke ene om.

Ifølge Daily Mail er der mange andre, der ønsker at få fingrene i Pistorius, hvis han en dag bliver lukket ud af fængslet, hvilket der er spekulationer om måske kan ske allerede i næste måned.

Faktisk får den 36-årige tidligere eliteløber trusler på livet. Derfor kan han se frem til en døgnbevogtning fra politiet i Johannesburg, hvis han bliver lukket ud.

Angiveligt er det forskellige gangstere, der ønsker at få fingrene i Pistorius, fordi han har dræbt en kvinde.

Pistoirus plejede at blive kaldt 'Blade Runner' grundet sine proteser.

Pistorius var kendt for at have flere skydevåben i sit hjem.

Få uger før drabet affyrede han en pistol fra et soltag på en bil, ligesom han også blev set skyde med en pistol på en restaurant.

Desuden kom det frem under retssagen, at han også havde truet fodboldspilleren Marc Bachelor med, at han ville brække hans ben, efter de kom op og toppes om en kvinde.

Bachelor var venner med Reeva Steenkamp og var en af fortalerne for, at Pistorius skulle spærres inde på livstid.

Bachelor blev fundet dræbt af to maskerede mænd udenfor sit hjem i Johannesburg for tre år siden. Mordet menes ikke at have forbindelse til Pistorius.