Hver år siden 1910 er Kraks Blå Bog udkommet med biografier af nulevende danskere.

I år er ingen undtagelse, hvor der i den netop nyudgivne udgave er der 8418 biografier – heraf 116 nyoptagene.

Og det er netop blandt de nyoptagene, at der i år skrives historie. Det er nemlig førte gang nogensinde, at der optages lige mange kvinder og mænd.

»I sin oprindelse havde Kraks Blå Bog det afsæt, at ingen skulle være selvskrevet i bogen i kraft af deres herkomst, eller udelukket på grund af den, og det samme gælder naturligvis deres køn. Derfor er vi i redaktionen glade for første gang at kunne præsentere lige mange mænd og kvinder blandt årets nyoptagene,« siger redaktionschef Bolette Rud Pallesen.

»Kraks Blå Bog skal naturligvis afspejle den tid og det samfund, vi lever i. At det har taget 112 år at nå hertil, er måske ganske sigende for den hastighed, hvormed samfundsudviklingen sker.«

Af de nytilkomne i Kraks Blå Bog kan nævnes:

Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Forfatter Tine Høeg.

Iværksætter Mia Therese Wagner.

Satiriker Frederik Cilius Jørgensen.

Biskop Paneeraq Hansine Judithe Karen Siegstad Munk.

Den ældste af de nyoptagene er professor Karsten Buschard som er født 1943, og den yngste, forfatter Thomas Korsgaard, som er født 1995.

Online kan alle 30.000 biografier gennem tiden findes.