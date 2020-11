Efter 11 år har Christian Kjærs kone, Susan Astani-Kjær, valgt at sætte sit gamle hus i Sandbjerg i Nordsjælland til salg.

Og det er der en god grund til, forklarer hun til B.T.

Susan Astiani-Kjær flyttede sidste år til Schweiz, og i år fulgte hendes mand Christian Kjær trop.

Og det er årsagen til, at Susan Astani-Kjær nu sælger det hus, som hun købte for 11 år siden i Sandbjerg - og som var årsagen til, at hun mødte Christian Kjær.

Christian Kjær og Susan Astani vil sælge alle deres ejendomme på Sjælland. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Christian Kjær og Susan Astani vil sælge alle deres ejendomme på Sjælland. Foto: Thomas Lekfeldt

Huset var nemlig nabohus til en af Kjærs ejendomme, og da de to naboer tilfældigvis mødtes og faldt i snak, kom der amoriner i luften.

»Vi er flyttet fra Danmark for alvor, og vi kommer ikke til at bruge huset igen,« fortæller Susan Astani, der kan se frem til en god fortjeneste på huset.

Hun gav kun 3,6 millioner kroner, da hun købte det, men nu er det sat til salg for 8.95 millioner kroner.

Dog har hun også renoveret huset, og der er lavet jordvarme.

Susan Astani er blevet glad for at bo i Schweiz. Her ses hun i sin hjemby, da B.T. besøgte hende i december. Foto: Silla Bakalus Vis mere Susan Astani er blevet glad for at bo i Schweiz. Her ses hun i sin hjemby, da B.T. besøgte hende i december. Foto: Silla Bakalus

»Jeg har været meget glad for huset, men har valgt at leje det ud gennem Dansommer til turister, indtil det bliver solgt.«

Kjær-parret flyttede til Schweiz som følge af, at Christian Kjær følte sig uretfærdigt behandlet i forbindelse med en dom, han fik i februar sidste år.

Han blev idømt 30 dages betinget fængsel for at have påkørt en official ved et cykelløb nær sit hjem Sandbjerggaard i august sidste år. Som følge af dommen fik han desuden frataget en række royale titler som kammerherre, hofjægermester og ridder af første rang af Dannebrog.

Derfor flyttede F.L.Smidth-arvingen sammen med sin kone til byen Villars-sur-Ollon sydøst for Genevesøen, hvor han tidligere i sin barndom har boet i en årrække med sin mor.

Susan Astani-Kjær har lært at gå på jagt, efter hun mødte Christian Kjær. Parret har planer om at beholde deres jagtejendomme i Jylland. Vis mere Susan Astani-Kjær har lært at gå på jagt, efter hun mødte Christian Kjær. Parret har planer om at beholde deres jagtejendomme i Jylland.

Som følge af flytningen har Christian Kjær og Susan Astani Kjær sat flere ejendomme til salg.

Sidste år satte Christian Kjær sit sjællandske domicil Sandbjerggaard til salg for 70 milliner kroner. Liebhaverejendommen har dannet rammen om hans liv i mere end 40 år og har rummet flere fester, hvor prins Henrik var deltager.

Selv om Sandbjerggaard siden er blevet sat ned to gange, så gården nu koster 52 millioner kroner, så er herligheden endnu ikke solgt, men det er et mindre hus i Sandbjerg, som Christian Kjær også ejede.

»Vi sælger stort set alt, hvad vi har på Sjælland,« skriver Susan Astani-Kjær i en sms til B.T.

Parret beholder dog stadig nogle ejendomme i Danmark. De ejer fortsat to jagtejendomme i Nordjylland - henholdsvis på Venø og i Skærbæk Plantage, ligesom Susan Astani-Kjær også ejeder det mindre slot Sophienlyst Slot på Fyn, som hun for nogle år siden fik af Christian Kjær.

Det er meningen, at de tre ejendomme fremover skal udgøre deres danske base.