Det skandinaviske flyselskab SAS står midt i selskabets værste krise.

Piloterne strejker fortsat, økonomien er på katastrofekurs og flyselskabet har begæret om konkursbeskyttelse.

Derfor leder SAS selvsagt efter kapital og investorer – men den norske milliardær, rejsekongen Petter Stordalen, kommer ikke til at række hånden ud.

Han afviser overfor norske Børsen at hjælpe SAS.

ARKIV. Den norske hotelkonge Petter Stordalen. Han er manden bag hotelkæden Nordic Choice Hotels.

Petter Stordalen ejer ellers flere hotelkæder, rejseselskaber og flyselskaber – herunder danske Spies.

Men den norske milliardær vil i stedet fokusere på at hjælpe de kunder i hans virksomheder, som rammes af SAS' mange aflyste flyafgange.

»Det, der er vigtigt for os nu, er at gøre alt, hvad der står i vores magt for at hjælpe de berørte. Heldigvis har vi vores eget flyselskab, der hedder Sunclass Airlines, men vi har også nogle, der skal rejse med SAS. Det arbejder vi nu med dag og nat,« lyder det fra Petter Stordalen i Børsen.

Det er særligt hans charterselskab Ving, som er berørt.

Petter Stordalen har da også tidligere gjort klart, at de sidste par års coronakrise er gået hårdt udover den turistbranche, han befinder sig i, hvorfor hans fokus har været at hjælpe egne forretninger gennem krisen.

Samtidig har aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, gjort klart, at SAS-aktien er stendød og kun for investorer med ekstrem risikovillighed.