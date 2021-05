Det er nok de færreste, der synes, at det er sjovt, at blive skilt.

Men hvis man håndterer det rigtigt, kan det ende som en god oplevelse for både børn og forældre, fortæller livsstilseksperten Flemming Møldrup og hans ekskone.

Da han gik fra sin ekskone, Julie Ralund, for ti år siden, sagde parret ikke blot farvel til 20 års samliv. Skilsmissen var også et farvel til kernefamilielivet og det at være forældre sammen hver dag for parrets datter Yoko, der dengang blot var tre år.

Men selv om det til tider har været hårdt, så har parret fundet en fælles måde at løse skilsmisseproblemerne på, fortæller Flemming Møldrup til Berlingske.

»I virkeligheden er jeg glad for, at jeg er sluppet af med hende. For vi er blevet meget bedre mennesker af ikke at være sammen. Vi er blevet meget bedre venner. Den kærlighed, vi i dag har til hinanden, er funderet i et dybt venskab. Jeg tror faktisk, at vi er bedre forældre fra hinanden, end vi ville være, hvis vi var sammen,« siger han.

Faktisk mener parret, at deres skilsmisse er så succesfuld, at de har skrevet bogen »Slug kamelen – der kommer flere. Leveregler fra et skilt forældreskab«, som udkommer 28. Maj.

Både Flemming Møldrup og Julie Ralund fortæller dog flere gange i interviewet, at det bestemt ikke har været let at få det hele til at fungere. Ikke mindst, da de er meget forskellige.

Livsstilseksperten, der er kendt fra tv-programmet ‘Kender du typen’, har altid levet sit liv fra dag til dag. Og selv om det oprindeligt var det, som Julie Ralund forelskede sig, så 'voksede de fra hinanden'.

Dertil kommer, at de også oplevede en hård tid op til datterens fødsel med et langt fertilitetsforløb, en hård graviditet og en trafikulykke, der resulterede i for tidlig fødsel. Det gav dem en hård start på livet som forældre.

Da de valgte at gå hver til sidst, besluttede de også at gå i terapi sammen for at gøre forløbet bedst muligt. Og det har er de begge været glade for lige siden. Især terapeutens råd om at holde fokus på deres fælles barn, har været vigtigt.

»Vi elsker begge vores datter. Vi fortæller gerne Gud og hver mand om, hvor meget vi elsker hende. Ok, then start acting on it. Hvor svært kan det være? Jo, det er megahårdt, hvis du lader dig rive rundt af din egen vrede, og hvis du bliver ved med at insistere på at være megasur og vred og jaloux. Jeg mener, at det er en beslutning, man tager. Man kan vælge, at det aldrig skal derhen, hvor man ikke kan tale sammen,« siger Julie Ralund til Berlingske.

Både Julie Ralund og Flemming Møldrup har siden fået andre kærester. Flemming Møldrup blev for et par år siden gift med Rikke Møldrup Rasmussen. Parret bor dog ikke sammen. I stedet bor livsstilseksperten sammen med sin veninde og forretningspartner gennem 20 år, Nicoline Olesen, i en lejlighed på Østerbro, har han tidligere fortalt til Femina.